Julián Calero, destituido como entrenador del Levante UD

El Levante toma la decisión de destituir a Julián Calero como entrenador del primer equipo después de que el Consejo de Administración se reuniese ayer por la noche tras la derrota ante el Athletic Club de Bilbao.

El técnico amaneció en la Ciudad Deportiva de Buñol desde bien temprano para preparar la última sesión de la semana, pero el desarrollo de los acontecimientos derivó en que, una vez finalizó el entrenamiento, el club le comunicó su no continuidad al frente del banquillo del Levante.

Sin embargo, la mala dinámica que se llevó por delante a Calero no oculta su estatus en la historia del Levante después del inolvidable ascenso que consiguió en Burgos, levantando al club de la penuria más absoluta y devolviéndole la alegría más absoluta.

Julián Calero / EFE

De esta manera, Álvaro del Moral, técnico del filial, y Vicente Iborra, técnico asistente, se harán cargo del equipo de cara al duelo contra el Cieza, mientras la dirección deportiva busca sustituto.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE

El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino.

El técnico madrileño aterrizó en el club el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría. Desde su llegada, Calero quiso devolver la ilusión y la confianza a los levantinistas con un mensaje claro: “Todo va a salir bien”. Afición y equipo fueron uno y esa alianza se convirtió en el motor de una temporada inolvidable. El 25 de mayo de 2025, el entrenador cumplió su promesa y el Levante UD regresó a Primera División. Una semana más tarde, el Ciutat de València volvió a vivir una tarde mágica. El equipo puso el broche de oro a la temporada proclamándose campeón de LALIGA HYPERMOTION.

Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo. Asimismo, les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales.

Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa. Así terminó el Comunicado Oficial del Levante UD.