Primeras palabras de Calero tras ser despedido del Levante UD

Julián Calero ya es historia del Levante UD. Y lo es en todos los sentidos, ya que este domingo fue destituido como entrenador tras los malos resultados cosechados en estos primeros meses de competición, pero nadie podrá olvidar que fue una pieza vital en la consecución del último ascenso del equipo a LaLiga. Además, como campeón.

Una vez firmada su carta de despido y con semblante sereno, salía de las instalaciones del club en su vehículo cuando accedió a hablar con los medios de comunicación presentes. El técnico madrileño sólo tuvo buenas palabras para la que ha sido, hasta hoy, su casa.

Julián Calero / EFE

Calero, agradecido al Levante UD

"Uno siempre está fastidiado, pero sólo tengo palabras de agradecimiento para todos. Agradeceré siempre a los aficionados el cariño que me han dado. Al Levante UD lo llevaré clavado para siempre", dijo el entrenador al que no le faltarán ofertas pronto.

Sobre el anuncio de su despido, mantuvo su buen talante y mejores palabras: "Salgo como entré, con una sonrisa. Hoy en día con las RRSS la situación no es sencilla y me lo han comunicado como han podido tanto Pepe como Pablo".

Rueda de prensa de despedida

Julián Calero tendrá la oportunidad de despedirse mediante una rueda de prensa formal. Será este lunes a las 12 horas en la propia sala de prensa del Levante UD en el Ciutat de València.