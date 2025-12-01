Calero: El hombre que rescató al Levante de la depresión y le devolvió la felicidad

El Ciutat de València nunca olvidará cómo sus cimientos vibraron de emoción al ver a su Levante desafiar sus propios límites. No entró en las quinielas ni se codeó con los candidatos más poderosos para tocar el cielo en forma de ascenso, pero el equipo levantinista no solo se coló en la fiesta de los favoritos para subir a la élite, sino que fue el más aclamado entre los asistentes. La categoría de plata se le quedó pequeña a un Levante entregado, valiente, talentoso, descarado y, sobre todo, de autor. Con un sello inconfundible que paseó por los campos de Segunda con puño de hierro, inimaginable antes del aterrizaje de Julián Calero en el coliseo de Orriols.

La llegada del entrenador de Parla marcó un antes y un después en la historia de un club aturdido y abocado al abismo, tras sufrir un golpe que le llevó a vivir uno de los contextos más difíciles en sus años de existencia. El partido frente al Alavés, correspondiente a la vuelta del playoff de ascenso a Primera, hundió económicamente al club y dejó muy tocado un estado de ánimo en el levantinismo que Julián Calero, irrumpiendo como entrenador del Levante con un contundente “todo va a salir bien”, revitalizó y cargó de motivación para asumir una temporada, tal y como apuntó el club, de transición, pero que el técnico, acompañado de sus ‘chicos’, se empeñó en hacerla legendaria. Sus planes eran otros. No obstante, pese a la autoridad con la que el Levante ascendió a Primera División (líder con 79 puntos), Calero no tuvo un camino sencillo.

Calero, en la rueda de prensa de su despedida. / Fernando Bustamante

Tras un inicio eléctrico, donde se quitó su etiqueta de entrenador defensivo, superó diferentes obstáculos. Se repuso de una dana en la que se colocó al frente de la ayuda humanitaria, aguantó el ‘chaparrón’ de diciembre (3 empates y una derrota), soportó que el mercado de enero le arrebatase a Andrés García, su mejor jugador; lidió con el traspaso en la sombra de Giorgi Kochorashvili al Sporting de Portugal y recondujo un ambiente enrarecido después de perder ante el Racing de Ferrol en casa y ‘soltar’, en la rueda de prensa posterior, que “los agoreros estarán tan contentos. Que lo disfruten, que nosotros iremos a por el próximo partido”.

Tal y como dijo en su despedida, el partido ante el Eldense fue “el punto de inflexión que nos iba a llevar a Primera División. Lo visualicé muy claramente”. Venció su segundo partido consecutivo en el Nuevo Pepico Amat y encadenó cinco triunfos seguidos. Y, aunque el empate en casa ante el Tenerife amenazó con torcer el ascenso, Julián Calero desafío a los fantasmas del pasado y subió a la élite del fútbol español de un zarpazo, ganando ante Elche, Albacete, Burgos, donde el Levante convirtió el estadio de El Plantío en Tierra Santa gracias a un encuentro épico y a un golazo memorable de Carlos Álvarez en el 97’, y Eibar, consiguiendo el campeonato de Segunda División en un Ciutat de València cuyo césped se inundó de levantinistas para festejar un hito inolvidable.

Sin reproches y agradecido

La mala racha (un punto de 18), y sobre todo los partidos contra Valencia y Athletic Club, le arrancaron su sueño de dejar al Levante en Primera. Sin embargo, Orriols ya abre el interrogante de si se ha tenido muy poca paciencia con el técnico del ascenso. Calero, convencido de que salvaría al equipo, se marcha sin reproches, agradecido por todo lo vivido y sintiendo el cariño de una entidad y una afición que le echará muchísimo de menos. Solo el desarrollo de la temporada determinará si fue una decisión acertada.