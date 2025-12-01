Exigente final de año para un Levante pendiente del banquillo

El Levante afrontará un exigente final de año, con tres encuentros de Liga EA Sports y al menos uno de la Copa de la Rey, tras haber destituido este domingo al técnico Julián Calero y que se hayan hecho de momento cargo del equipo Vicente Iborra y Álvaro del Mora. El tándem formado por Iborra, que desde el pasado verano era asistente principal de Calero, y Del Moral debutará este miércoles en la segunda ronda de la Copa del Rey a domicilio ante el Cieza, un equipo de Tercera RFEF, que es precisamente la categoría en la que milita el filial del Levante al que dirigía Del Moral.

Para el próximo lunes está programado el duelo entre el Levante y Osasuna en Pamplona que será fundamental para ambos, ya que el equipo valenciano es penúltimo con 9 puntos y sólo tres menos que el conjunto navarro.

El Levante despedirá el año con dos partidos seguidos en el Ciutat de València, donde todavía no ha ganado. El domingo 14 recibirá al Villarreal y el sábado 20 se enfrentará en casa ante la Real Sociedad, un partido para el que no contaría con el camerunés Etta Eyong, que en principio se marchará con su selección a la Copa África.

Además, en el caso de que el Levante supere la segunda ronda de Copa en Cieza este miércoles, jugará la siguiente eliminatoria del torneo copero entre el 16 y el 18 de diciembre.