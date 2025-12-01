Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Estoy convencido de que hubiera salvado al equipo"

El técnico madrileño fue cesado este domingo tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat

F. Bustamante

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Julián Calero fue cesado este domingo como entrenador del Levante UD tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat. Como despedida, el preparador madrileño adelantó que ofrecería una rueda de prensa este lunes a partir de las 12 horas al respecto.

Directo | Julián Calero se despide del levantinismo

