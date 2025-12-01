En Directo
"Estoy convencido de que hubiera salvado al equipo"
El técnico madrileño fue cesado este domingo tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat
Julián Calero fue cesado este domingo como entrenador del Levante UD tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat. Como despedida, el preparador madrileño adelantó que ofrecería una rueda de prensa este lunes a partir de las 12 horas al respecto.
Directo | Julián Calero se despide del levantinismo
Finaliza la rueda de prensa de despedida de Julián Calero
¿Qué hará Calero en los próximos días?
Voy a quedarme en Valencia hasta junio. Tendré mi domicilio aquí, estoy muy a gusto. Estoy entero porque me siento feliz y fortalecido. Es la parte bonita de esta historia.
Consejo para el sucesor
Ninguno. El que venga estoy seguro de que lo hará lo mejor posible. No seré yo quien se meta en ese jardín. Que vengan con la tecla del resultado.
Cuantificar lo conseguido
No he hecho números, no es mi trabajo. La viabilidad del club es más directa en Primera. Los jugadores se han revalorizado. Uno se siente orgulloso. He colaborado para ello. Sé que esa viabilidad del club pasa por unos años en Primera. Era muy importante y me siento muy orgulloso por lo conseguido.
Dolor de Pepe y Pablo y volver al Levante
Claro, tenemos muy buena relación. No ha habido nada que nos pueda separar. Les entiendo. Están más tristes tras escucharme, pero nos daremos un abrazo cuando nos volvamos a ver. Nunca sabes lo que pasará. Como socio seguro. Como rival puede ser y nunca sabes dónde puedes estar. El Levante es mi casa, así que... ¿por qué no? Hemos visto muchos casos. ¿Por qué la vida no nos puede devolver a un nuevo viaje?
De querer renovarlo a despedirlo
Fútbol. Son circunstancias que pasan. Hubiera sido una estrategia que me hubiera encantado pero el que piensa no soy yo. He sido damnificado.
Falta de paciencia
A mí me hubiera gustado acabar la temporada porque sé que lo hubiéramos sacado. Entiendo todas las partes y las situaciones. No es sencillo. Respeto y sobre todo agradecimiento.
Mensaje al grupo
Le di un puñetazo a la pizarra en el descanso y les dije que nos miráramos a los ojos, que eran otra cosa. Los últimos mensajes han sido mensajes de Carlos, Iván, Matías, Brugué... Uno se va satisfecho, el equipo estaba metido.
Despedida con los jugadores
Cuando me lo comunicaron no quise despedirme de unos sí y otros no. Intentaré despedirme. Muchos de ellos me han llamado y a los que no he sacado les pido disculpas. Me quiero ir con la alegría que llegué, sin soltar ni una lágrima. Vine con una ilusión y una fuerza tremenda. Volveré, ojalá que todos siendo de Primera.
Anécdota de un año y medio
Hay muchos momentos. Hay un punto de inflexión en Elda, del que nunca me olvido. Ahí vi que íbamos a ir a Primera División. Es un momento que tengo grabado y por supuesto Burgos, pero ese momento clave. Paquito ha sido un placer y un encanto. Sabíamos que nos salvaríamos al final, pero estamos en Primera División.
- Primeras palabras de Calero tras ser despedido del Levante UD
- Julián Calero, destituido como entrenador del Levante UD
- José Luis Olivas fallece a los 73 años, tercer presidente de la Generalitat
- Corona: 'Seis años en el Valencia CF fueron muchísimos
- Valencia Basket deja escapar la victoria ante Fundación CB Canarias en Liga U
- Polémico árbitro para el Rayo - Valencia
- El Roig Arena arrasa entre los pabellones ACB
- ¿Duro o Beltrán? Corberán responde: 'Un equipo competitivo tiene que tener grandes jugadores al inicio y al final