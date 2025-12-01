Directo | Julián Calero se despide del levantinismo

Arranca la rueda de prensa de despedida de Julián Calero

Hemos hecho esta comparecencia pensando en despedirme con una sonrisa, como llegué. Y sobre todo siendo agradecido. Quiero que todo me salga del corazón. Tengo que dar las gracias a las personas que confiaron en mí. Después de esa reunión tuve claro que me sitio estaba en València. Gracias a ellos por la confianza. Gracias al club en general, que me han intentado ayudar. En las oficinas he sentido el cariño de ellos y me han visto como una persona normal. Me gusta que me vean así. Gracias a Pablo, a Pepe y a la gente que confiasteis. Nos hemos dejado la vida. Muchas horas trabajando por el equipo. Las gracias a todos mis jugadores, los siento así. Estaba de prestado pero los sentí. Les exigí un día potente y lo han aceptado de buen grado. Agradecerles la implicación que han tenido. Gracias al staff, que han remado todos en la misma dirección.