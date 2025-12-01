En Directo
Directo | Julián Calero se despide del levantinismo
El técnico madrileño fue cesado este domingo tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat
Julián Calero fue cesado este domingo como entrenador del Levante UD tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat. Como despedida, el preparador madrileño adelantó que ofrecería una rueda de prensa este lunes a partir de las 12 horas al respecto.
Directo | Julián Calero se despide del levantinismo
Arranca la rueda de prensa de despedida de Julián Calero
Hemos hecho esta comparecencia pensando en despedirme con una sonrisa, como llegué. Y sobre todo siendo agradecido. Quiero que todo me salga del corazón. Tengo que dar las gracias a las personas que confiaron en mí. Después de esa reunión tuve claro que me sitio estaba en València. Gracias a ellos por la confianza. Gracias al club en general, que me han intentado ayudar. En las oficinas he sentido el cariño de ellos y me han visto como una persona normal. Me gusta que me vean así. Gracias a Pablo, a Pepe y a la gente que confiasteis. Nos hemos dejado la vida. Muchas horas trabajando por el equipo. Las gracias a todos mis jugadores, los siento así. Estaba de prestado pero los sentí. Les exigí un día potente y lo han aceptado de buen grado. Agradecerles la implicación que han tenido. Gracias al staff, que han remado todos en la misma dirección.
- Primeras palabras de Calero tras ser despedido del Levante UD
- Julián Calero, destituido como entrenador del Levante UD
- José Luis Olivas fallece a los 73 años, tercer presidente de la Generalitat
- Corona: 'Seis años en el Valencia CF fueron muchísimos
- Valencia Basket deja escapar la victoria ante Fundación CB Canarias en Liga U
- Polémico árbitro para el Rayo - Valencia
- El Roig Arena arrasa entre los pabellones ACB
- ¿Duro o Beltrán? Corberán responde: 'Un equipo competitivo tiene que tener grandes jugadores al inicio y al final