Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Julián Calero se despide del levantinismo

El técnico madrileño fue cesado este domingo tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat

Rueda de prensa de Julián Calero

Rueda de prensa de Julián Calero / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Julián Calero fue cesado este domingo como entrenador del Levante UD tras la última derrota sufrida frente al Athletic Club en el Ciutat. Como despedida, el preparador madrileño adelantó que ofrecería una rueda de prensa este lunes a partir de las 12 horas al respecto.

Directo | Julián Calero se despide del levantinismo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents