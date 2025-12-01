Pablo Sánchez confirma a Álvaro del Moral y Vicente Iborra ante Cieza y Osasuna

El presidente del Levante, Pablo Sánchez, confirmó ante los medios de comunicación que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sentarán al frente del banquillo del primer equipo en Copa del Rey contra el Cieza y en El Sadar ante Osasuna. “La idea es que se sienten el miércoles y se sienten en Pamplona”, dijo el presidente con firmeza. Además, sin titubeos, ya que, cuestionado por el riesgo de tener a un entrenador sin experiencia en la élite, puso la mano en el fuego por Álvaro del Moral.

“Toda la gente que está en el club tiene la capacidad suficiente para afrontar esta situación. Nos pasó con la dirección deportiva, confiamos en gente de la casa y funcionó. ¿Por qué no funciona desde la parte técnica? Tanto Álvaro como Vicente están preparados. No es interina ni definitiva, es la apuesta en este momento y veremos dónde nos pone el fútbol”, comentó.

Pelea por Luis García

Mientras, el club continúa trabajando para contratar a Luis García pese a que el presidente dijera durante su canutazo que “no hay ninguna negociación con nadie ahora mismo”. Según informó Superdeporte el domingo por la noche, es el entrenador de consenso, pero su llegada es difícil debido a la categoría que ha adquirido después de sus experiencias exitosas en Mallorca y Alavés.

Más allá de lo económico, aspecto que apenas se ha tocado en las conversaciones, Luis García, agradecido con el interés, necesita una valoración relacionada con el potencial del equipo y si habrá margen económico para reforzarlo en enero. El técnico madrileño se emplaza a los próximos días para dar una respuesta.