"¿Marrón? Ninguno. Estamos por y para el club"

Enfermería

El partido más inmediato es el de mañana. Hay que ver a una semana vista pero la Copa es una oportunidad todos. Los que entren afrontarán un partido difícil ante el Cieza, líder de su grupo. Pablo y Espí están en proceso de recuperación. Matías y Dela esperamos tenerlos pronto, al igual que a Elgezabal que está tocado. La temporada es larga. Nos dan buen feedback. Están sumando desde el rol que les toca. Las lesiones forman parte del fútbol. Espí y Pablo no se descartan. Si están disponibles los tendremos en cuenta para Osasuna.