En Directo
"¿Marrón? Ninguno. Estamos por y para el club"
Álvaro del Moral ocupará el banquillo junto a Iborra tras el despido de Calero, mínimo, hasta Osasuna
El entrenador interino ocupará el banquillo junto a Iborra tras el despido de Calero.
Directo | Rueda de prensa de Álvaro del Moral previa al Cieza
Finaliza la rueda de prensa de Álvaro del Moral, previa al partido de Copa contra el Cieza.
Oportunidad de estar en el primer equipo
Desde la ilusión por supuesto. No vamos a descubrir quién es Iborra. Sé de sus capacidades y lo que transmite es mucha confianza y los conoce más que nadie. Esa energía y esa ilusión va a estar.
Danvila
Lo que nos transmite es confianza, ilusión para poner nuestro granito de arena, y sobre todo tranquilidad.
¿Qué futbolistas te llevas?
Es probable que entren varios jugadores del filial. A lo largo del día cerraremos convocatoria.
Buena prueba sin puntos en juego
La Copa es un aliciente para todos los que quieren tener más minutos. Es una buena prueba para testear los automatismos que tenemos dentro. Tienen que adaptarse desde el primer minuto. La mentalidad es la de ganar, no hay otra.
¿La Copa molesta?
No es nuestra sensación. Iremos a ganar con la conciencia de que es una oportunidad para ver en qué punto están nuestros jugadores. Estamos pensando en mañana. Los que entren estarán listos para asumir el once inicial. Necesitamos de todos, creemos en todos y con esa confianza iremos.
Enfermería
El partido más inmediato es el de mañana. Hay que ver a una semana vista pero la Copa es una oportunidad todos. Los que entren afrontarán un partido difícil ante el Cieza, líder de su grupo. Pablo y Espí están en proceso de recuperación. Matías y Dela esperamos tenerlos pronto, al igual que a Elgezabal que está tocado. La temporada es larga. Nos dan buen feedback. Están sumando desde el rol que les toca. Las lesiones forman parte del fútbol. Espí y Pablo no se descartan. Si están disponibles los tendremos en cuenta para Osasuna.
Cantera
Venir de abajo nos da información. Muchos de ellos llevan mucho tiempo en el primer equipo. Mañana entrarán fubolistas del filial porque están preparados. Hay muchos jugadores están llamando a la puerta. Generan ese nivel competitivo. La plantilla es amplia, pero no es sencillo jugar en Primera División.
Charlas con Calero y con capitanes
Tenemos relación diaria con el primer equipo. El grupo nos transmite confianza y capacidad para competir. Creemos mucho. Vamos a tener esa pequeña oportunidad.
Idea para el equipo
El equipo que queremos ser es un equipo valiente, que tenga las cosas claras con o sin balón partiendo de las peculiaridades. No tenemos mucho tiempo pero aprovecharnos del trabajo previo. Los chicos han empezado a ser ellos. Mañana tenemos una oportunidad para competir y queremos ser un equipo proactivo.
