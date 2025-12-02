Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"¿Marrón? Ninguno. Estamos por y para el club"

Álvaro del Moral ocupará el banquillo junto a Iborra tras el despido de Calero, mínimo, hasta Osasuna

Álvaro del Moral, en rueda de prensa.

Álvaro del Moral, en rueda de prensa. / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

El entrenador interino ocupará el banquillo junto a Iborra tras el despido de Calero.

Directo | Rueda de prensa de Álvaro del Moral previa al Cieza

