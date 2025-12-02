Más problemas para el Levante UD: Etta Eyong se marcha a la Copa África

El Levante tendrá que gastárselas sin Etta Eyong, como mínimo, hasta el 31 de diciembre. Y, en el peor de los casos, hasta el 18 de enero, correspondiente a la final de la Copa África que jugará con su selección. Camerún publicó la lista de convocados para buscar su sexto campeonato continental y el delantero del Levante se encuentra entre los 28 elegidos, en una convocatoria formada por grandes futbolistas como Christian Kofane, Patrick Soko o Enzo Boyomo y donde hay ausencias reseñables como André Onana, capitán en las dos últimas convocatorias, Tchatchoua, Choupo-Moting o Aboubakar, con 116 partidos a sus espaldas.

Etta Eyong se marcha a la Copa África para cumplir un sueño, pero debilitando a un Levante, que, en medio de su peor crisis de resultados de la temporada, deberá sobrevivir sin su delantero estrella. La normativa FIFA apunta que, más allá de la negociación entre las partes, el club tendrá que liberar al futbolista en cuestión dos semanas antes del inicio de la competición, correspondiente al 21 de diciembre, aunque las listas definitivas saldrán hasta el día 11. Sin embargo, todo apunta a que Etta Eyong jugará en El Sadar y empezará a ser baja a partir del encuentro contra el Villarreal ya que, tal y como apuntó Sin Tregua, el Levante deberá abonar una compensación económica en caso de que el atacante camerunés se vista de corto ante su exequipo.

Etta Eyong, durante el encuentro ante el Oviedo / LALIGA

La disponibilidad de Etta

Visto el precedente de Vencedor frente al Athletic, todo apunta a que el ‘21’ levantinista se perderá, mínimo, los partidos ante Villarreal (14 de diciembre), Real Sociedad (21 de diciembre) y muy probablemente Sevilla (4 de enero). Camerún, mientras, disputará la fase de grupos ante Gabón, Costa de Marfil y Mozambique (24, 28 y 31 de diciembre respectivamente). Y, a partir de ahí, el desarrollo de la competición determinará su disponibilidad. De llegar a la final que se llevará a cabo el 18 de enero, también se perdería los choques frente a Espanyol (fin de semana del 11 de enero) y Real Madrid (fin de semana del 18 de enero). Pase lo que pase, el Levante tendrá que convivir sin su delantero estrella para pelear por la salvación, a tres puntos de distancia.