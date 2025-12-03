Cieza se convierte en tierra de oportunidades

La era Julián Calero, y todo lo bueno que arrastró, terminó con su destitución tras seis encuentros sin ganar que encendieron las alarmas en Orriols. Quedarán los recuerdos, los buenos momentos y un ascenso a Primera División que jamás se olvidará en la historia centenaria del Levante. La vida, al igual que el fútbol, no se detienen y, tres días después de vivir una de las jornadas más duras en los últimos meses, el equipo levantinista debe afrontar la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Cieza con la responsabilidad de ganar, pero en un contexto cargado de oportunidades.

La más evidente, la que se le presenta a un Álvaro del Moral que, después de curtirse desde 2018 en las categorías inferiores del club, entrenará al primer equipo masculino en calidad de interino después del cese de Julián Calero. La idea, respaldada por un Levante que le transmite su confianza y apoyo, es que dirija en tierras murcianas y en El Sadar contra Osasuna. No obstante, el madrileño no piensa en el interinaje, que vivirá acompañado de Vicente Iborra en calidad de asistente, sino en despertar el potencial de una plantilla con plenas capacidades para permanecer en Primera División.

“He crecido y he superado etapas desde las categorías inferiores. En el club hay mucha promoción interna y la gente tiene que estar preparada para lo que se necesite. Veo al equipo responsabilizado en que esto es cosa de todos. El responsable no es solo el entrenador. Saben que cada uno tiene su parte de responsabilidad de la situación en la que estamos. Desde ayer las sensaciones son muy buenas, nos transmiten ganas. Desde ahí se empieza a crecer. Vamos a ser responsables y a poner toda la energía en que esto vaya bien porque estamos capacitados para que sea así”, dijo Álvaro en rueda de prensa.

Sintiendo que será un encuentro difícil, ya que el Cieza es el líder del grupo 13 de Tercera RFEF, el entrenador madrileño quiere dar las máximas oportunidades posibles. Será un prueba para testear a los menos habituales, pero también, a los futbolistas procedentes del filial que llaman a las puertas del primer equipo desde el merecimiento. Martín Krug, Nacho Pérez, Pablo Rosón y Dani Cervera, además de un Álex Primo que es un habitual en la dinámica de los ‘mayores’, se desplazan a tierras murcianas para sumar argumentos que les lleven a tener más oportunidades en un futuro. Álvaro del Moral, mientras, busca ganar y dar una imagen fiable que refuerzo su candidatura al banquillo del Levante.