Krug, tras su debut con el Levante: "En el autobús me entraron los nervios"

El futbolista panameño Martin Krug explicó este viernes sus sensaciones en el debut con el Levante, en el choque del pasado miércoles en Cieza de Copa del Rey, y admitió que contuvo los nervios hasta que se subió al autocar rumbo al estadio.

"Los días previos al partido estaba muy relajado, pero en el autobús, llegando al estadio, me estaban entrando los nervios", dijo Krug a los medios oficiales del Levante. "Estoy muy feliz y quiero dar las gracias al club y al cuerpo técnico por permitirme debutar y confiar en mí y darme la oportunidad", agregó el futbolista, de 19 años, que precisó que sus compañeros le dijeron que "iba a salir bien" su debut.

Martin Krug, quemando etapas

El defensa, nacido en Chicago (Estados Unidos) pero con nacionalidad panameña, llegó a Valencia en 2022 después de que el Levante se fijara en él y en su hermano, Frederick, en una prueba de selección efectuada en Chicago y ya en 2024, Martin sin incorporó al Juvenil B para, posteriormente, pasar al Juvenil A y debutar con el Atlético Levante.

Krug, en pretemporada. / LUD

Su hermano, que pertenece al filial del Levante, no se perdió el debut de Martin en el estadio La Arboleja de Cieza junto a otros familiares y amigos. "Tener a mi hermano, mi tía, mi agente y a mi amigo en el campo me hizo mucha ilusión y verles después del partido me emocionó", comentó el jugador, que también explicó que sus padres le felicitaron por teléfono.