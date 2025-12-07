La Ciudad Deportiva de Buñol cruza pizarras en El Sadar

El partido de este lunes entre Osasuna y Levante es de fundamental importancia para ambos bandos debido a lo que dicta la tabla. Separados por tres unidades, con los granotas colistas y los rojillos en la franja que separa la permanencia con el descenso, la urgencia de puntuar marcará un duelo donde el morbo está en el banquillo visitante. Con el club oteando el mercado de entrenadores, Álvaro del Moral y Vicente Iborra dirigirán al primer equipo en El Sadar conscientes de que tienen delante una oportunidad para asumir el desafío de la permanencia levantinista de forma definitiva. Cada día que pasa, el tándem formado en Buñol gana tiempo, transmite conceptos e imprime energía a la plantilla que debe pelear, con uñas y dientes, por la salvación. Sin embargo, el escenario que está viviendo la pareja técnica, con la que el Levante viajará a Pamplona con el objetivo de sumar tres puntos vitales para escapar de la negativa dinámica de resultados, es idéntica a la que experimentó Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, y un porcentaje alto de su actual cuerpo técnico en la 2021/22, criado en los cimientos de la Ciudad Deportiva de Buñol. La combinación de las pizarras de los dos banquillos es una oda a la metodología, a la enseñanza y al talento que se cocina en todas las áreas que se moldean en la pedrera granota.

Contando la banqueta del Levante, 11 profesionales ocuparán un asiento en los banquillos de El Sadar tras haberse formado en las inferiores del Levante. Osasuna, encabezado por un entrenador italiano que, con su ascenso en la temporada 2021/22 al primero equipo del Levante tras pasar por todas las categorías desde Infantiles, se convirtió en inspiración para todos los que sueñan con el profesionalismo, sin pasar por el fútbol en activo desde dentro del césped, tiene en su cuerpo técnico a Joan García (analista), Darío Navarro (entrenador asistente), Gianluca Troilo (entrenador de porteros) y Chema Sanz (segundo entrenador). Todos, formados o, en su defecto, con pasado en Buñol. Es el caso del valenciano, que tras aterrizar en Osasuna después de ser segundo entrenador de Rubén Baraja en el Valencia, pasó por el filial del Levante desde mayo de 2022 hasta la finalización de la temporada 2022/2023. Mientras, Darío Navarro hizo carrera en la cantera levantinista empezando como entrenador asistente en 2013 y marchándose en junio de 2022, para unirse un año después a la aventura de Alessio en Miranda del Ebro y, posteriormente, en Pamplona. Joan García, a su vez, experimentó el fútbol de élite un año después de llegar al Atlético Levante en calidad de analista de vídeo. Después de hacer escala en el Eldense como entrenador asistente a lo largo de la 24/25, volvió a unir sus caminos con el romano en Osasuna. Gianluca Troilo, italiano de nacimiento, hizo también una larga carrera en Buñol, desde 2014 hasta 2023 y como entrenador de porteros. A pesar de su salida del Levante, Alessio no dudó, ni un instante, en contar con él para sus desafíos con el Mirandés y con el Osasuna.

El banquillo de El Sadar es el espejo en el que quiere mirarse el del Levante, independientemente de lo que le deparará el futuro y de la decisión que tome un club que, más allá de la vía por la que se decante, tiene máxima confianza en los técnicos de la casa. Álvaro del Moral, con un año de formación en Patacona a lo largo de la 21/22 entre medias, llegó en 2018 a la escuela levantinista y, desde entonces, solo ha dirigido a equipos del club valenciano. Vicente Benítez Mas, preparador físico, lleva 7 años y medio en el club y empezó su periplo en Buñol como preparador físico del Cadete A. Y, desde entonces, fue escalando hasta llegar al primer equipo a base de trabajo. Dani Ayora, preparador de porteros, empezó la temporada 23/24 con el filial y, debido a la decisión de Felipe Miñambres de coger las riendas del primer equipo tras la salida de Javi Calleja, ascendió a un primer equipo en el que todavía permanece. Mientras, el más inexperto es Vicente Iborra, pero sus ganas de crecer, sumado al liderazgo que lleva de serie y que sirve de referencia para el vestuario, le convierten en un recurso muy aprovechable y de grandísima utilidad. Bajo el ‘paraguas’ y la experiencia de Carlos García e Iñaki Aizpurúa, analistas que a sus espaldas llevan casi de 20 años de trabajo desde la cantera hasta el primer equipo, el actual cuerpo técnico del Levante viaja a El Sadar con la ilusión de demostrar el amplio abanico de herramientas que tiene su libreta no solo para conseguir una victoria que le daría oxígeno, sino para coger las riendas del banquillo con la seguridad de que pueden lograr la permanencia en Primera División.