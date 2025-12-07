El Levante encara en Pamplona una noche decisiva para reconstruir su camino y enderezar el rumbo de la temporada

El Levante UD afronta este lunes una prueba decisiva en El Sadar (21.00 horas) ante Osasuna, un rival directo en la lucha por la salvación. Después de una serie negativa en el campeonato y tras el relevo en el banquillo, los granotas llegan a Pamplona con la esperanza de iniciar una remontada clasificatoria en LaLiga EA Sports, donde volver a sumar se ha convertido en una urgencia inaplazable.

El Levante necesita reaccionar ya en LaLiga

El conjunto valenciano atraviesa una de las etapas más delicadas de la temporada. Encadena seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria, con cinco derrotas y un único empate, una dinámica que ha empujado al equipo hasta la última posición de la tabla, con apenas nueve puntos. La fragilidad defensiva, la falta de contundencia en las áreas y la ausencia de continuidad en el juego han lastrado a un Levante que, pese a competir en tramos de los partidos, no ha sabido transformar esas sensaciones en resultados.

El reciente debut en Copa del Rey de la nueva dirección técnica formada por Álvaro del Moral y Vicente Iborra fue un primer paso positivo, aunque insuficiente para disipar todas las dudas. El triunfo por la mínima ante el Cieza (0-1) permitió avanzar de ronda y aportó una ligera dosis de confianza, pero también evidenció que el equipo necesita tiempo, trabajo y nuevas soluciones para revertir la situación en el día a día de la competición doméstica.

Álvaro del Moral, en declaraciones con el Levante. / LUD

Los números hablan por sí solos: en este tramo de seis partidos sin ganar, el Levante ha encajado 12 goles y solo ha celebrado 3. Una diferencia preocupante que explica la urgencia de recuperar solidez atrás, así como mayor eficacia en las oportunidades generadas. Sostener el plan defensivo y ganar presencia en campo rival son claves si el equipo quiere competir con garantías en un escenario tan exigente como El Sadar, donde la intensidad y el ritmo marcan el pulso del partido desde el primer minuto.

Osasuna, rival directo y herido, tampoco vive su mejor momento

Los navarros tampoco atraviesan su mejor momento. Con 12 puntos, marcan la zona de permanencia y suman también seis jornadas ligueras sin conocer el triunfo. Aun así, llegan con un impulso anímico extra después de la remontada in extremis en Mallorca, donde lograron rescatar un 2-2 en los minutos finales tras ir perdiendo por 2-0. Ese punto, obtenido a base de carácter, ha servido para rebajar tensiones en el entorno rojillo y reforzar la idea de que el equipo tiene capacidad de reacción.

Conscientes de que una derrota permitiría al Levante igualarles en la tabla, los de Alessio Lisci afrontan el duelo como una auténtica final. Más allá de los puntos en juego, una victoria ante un rival directo tendría un valor emocional enorme en un Osasuna que ha perdido fortaleza como local esta temporada, pero que sabe que El Sadar puede volver a ser un factor diferencial si logra reconectar con su público.

Bajas, dudas y un Levante pendiente de su defensa

En el caso granota, la principal preocupación pasa por la retaguardia. La lesión de Unai Elgezabal (una pieza clave en el eje defensivo) que lo dejará fuera durante las próximas semanas. Su ausencia, unida a las de Matías Moreno y Dela, reduce considerablemente las opciones del cuerpo técnico, que deberá reconfigurar la línea defensiva con los recursos disponibles.

Aun así, no todas las noticias son negativas. Pablo Martínez y el propio Dela han completado parte de las últimas sesiones de entrenamiento, y aunque todavía no están al cien por cien, su evolución invita al optimismo. Asimismo, futbolistas como Carlos Espí avanzan adecuadamente en sus procesos de recuperación, lo que podría reforzar la plantilla en el corto plazo.

El estreno liguero de Del Moral e Iborra, clave para el futuro inmediato

La visita a Pamplona no es un partido más: es la primera gran prueba del proyecto liderado desde el banquillo por Álvaro del Moral y Vicente Iborra. Ambos, recién aterrizados en el cargo tras la destitución de Julián Calero, buscan introducir una nueva dinámica, reforzar la cohesión interna y dotar al equipo de una identidad más reconocible.

La afición espera que esta dupla técnica aporte estabilidad, rigor táctico y una mentalidad competitiva renovada. El reto no es menor: además de corregir los problemas defensivos, el Levante necesita incrementar su producción ofensiva para transformar su dominio en ocasiones claras y, sobre todo, en goles.

Un lance del Levante - Athletic / Germán Caballero

Un resultado positivo en El Sadar no solo permitiría abandonar la última plaza de la clasificación, sino que también supondría un impulso decisivo para la moral del vestuario. Sería un primer paso para consolidar un proyecto recién iniciado y, al mismo tiempo, un aviso a los rivales directos de que el Levante está dispuesto a pelear hasta el final por salir de los últimos puestos en una clasificación muy ajustada.