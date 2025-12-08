DIRECTO | Osasuna - Levante Cuando mejor estaba el Levante le cae el segundo

El Levante UD estrena el cambio en el banquillo en El Sadar con el único objetivo de volver a sumar tres puntos. Del Moral e Iborra han apostado por un once con cuatro cambios con respecto al Levante - Athletic, el último día de Julián Calero como técnico granota

M. 36 GOL DE OSASUNA (2-0). Mala fortuna... y el partido se pone muy cuesta arriba. Cuando mejor estaba el equipo valenciano, un chut con la zurda de Rubén García lo desvía la espalda de Brugué y Ryan no alcanza a detener el balón desviado

m. 34 Brugué lucha un balón dividido con el portero tras un chut rebotado de Carlos Álvarez

m. 29 La mejor ocasión levantinista llega al filo de la media hora. Manu Sánchez roba y asiste desde la izquierda. Iván Romero remata en la media luna... Herrera vuelve a responder haciendo gala de sus reflejos

m. 28 El Levante reacciona bien al golpe de Osasuna, e intenta ir para arriba. Los 'granotes' se hacen con el balón, aunque los locales cierran cada espacio de su campo y están muy seguros en su propia área

m. 18 Ocasión para el Levante: Kervin Arriaga chuta desde fuera del área con potencia, repele con las dos manos Sergio Herrera

m. 12 GOL de OSASUNA. Víctor Muñoz remata a la red el centro de Rubén García. Aatacó con la cebeza un servicio perfecto. Mal empiezan las cosas en Pamplona

m. 10 Etta Eyong roba una pelota y dispara desde lejos probando al meta Sergio Herrera... la atrapa fácilmente

m. 6 El Levante se rehace al inicio fuerte de los locales, e intenta igualar la intensidad en el centro del campo