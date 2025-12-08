Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FINAL | Osasuna - Levante El equipo 'granota' cae en Pamplona y se hunde del todo

El conjunto de Del Moral e Iborra, que se estrenan en el banquillo, pierde por dos goles a cero, obra de Víctor Muñoz y Rubén García, y es el colista en solitario de la Primera división

Víctor Muñoz, jugador de Osasuna, con pasado en la cantera del Real Madrid

Víctor Muñoz, jugador de Osasuna, con pasado en la cantera del Real Madrid / LaLiga

Rafa Jarque

El Levante UD estrena el cambio en el banquillo en El Sadar con el único objetivo de volver a sumar tres puntos. Del Moral e Iborra han apostado por un once con cuatro cambios con respecto al Levante - Athletic, el último día de Julián Calero como técnico granota.

Si el conjunto de Orriols no consigue, al menos, un empate, termiará la jornada como colista en solitario por primera vez en lo que va de temporada. Con nueve puntos, último, uno menos que el Real Oviedo, diez tras su empate sin goles ante el Mallorca en el Carlos Tartiere.

Finalmente, Osasuna se lleva la victoria por dos goles a cero. La puntería decide. Los navarros son decimoquintos y superan al Valencia, al que igualan a 15 puntos; y los levantinistas son los colistas de la Liga con solo nueve puntos... a cinco de la salvación, que la marca el Mallorca con 14 unidades.

