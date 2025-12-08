FINAL | Osasuna - Levante El equipo 'granota' cae en Pamplona y se hunde del todo

El Levante UD estrena el cambio en el banquillo en El Sadar con el único objetivo de volver a sumar tres puntos. Del Moral e Iborra han apostado por un once con cuatro cambios con respecto al Levante - Athletic, el último día de Julián Calero como técnico granota.

Si el conjunto de Orriols no consigue, al menos, un empate, termiará la jornada como colista en solitario por primera vez en lo que va de temporada. Con nueve puntos, último, uno menos que el Real Oviedo, diez tras su empate sin goles ante el Mallorca en el Carlos Tartiere.

m. 93 ¡FINAL! Osasuna se lleva la victoria por dos goles a cero. La puntería decide. Los navarros son decimoquintos y superan al Valencia, al que igualan a 15 puntos; y los levantinistas son los colistas de la Liga con solo nueve puntos... a cinco de la salvación, que la marca el Mallorca con 14 unidades. Budimir y Arriaga pugnan por el balón / LaLiga

m. 93 Hernando salva un remate de Morales. Después de tocar en el pie al central le toca en el brazo. Última ocasión 'granota', como todas las anteriores, sin el premio del gol

m. 85 Osasuna contemporiza con el dominio del balón en los últimos minutos. Las opciones se acaban en Pamplona para los de Del Moral e Iborra

m. 79 Buena ocasión de Matturro, que entró buscando al segundo palo una falta sacada por Vencedor. Poco después, Álvarez disparó a las manos del portero local

m. 76 Cambios en el Levante. Etta Eyong deja su sitio a Víctor García. Morales entra por Vencedor, y Olasagasti por Cabello. Antes, en el minuto 62, Losada fue el primer en ingresar al césped en este segundo tiempo en sustitución de Brugué

m. 71 ¡Iker Losada tuvo el 2-1! Romero juega de espaldas y se la cede muy bien, aunque su remate con la izquierda la saca Boyomo casi en la línea. Salva el gol.

m. 70 Los navarros se están gustando, con ventaja viven sus mejores momentos y no hay indiciones de reacción. Oroz y Muñoz se asocian y solo la salida de Ryan evita el mal mayor

m. 68 Etta Eyong prueba suerte desde la distancia con un derechazo que sale desviado. No está sintiéndose cómodo el delantero, sin espacios para explotar su velocidad

m. 56 Otra vez, el tercero ha estado muy cerca para Osasuna. Pierna salvadora de Ryan a remate de primeras de Budimir tras una sensacional jugada de Oroz... Cada vez parece más difícil para el Levante