El Levante toca fondo

Antes el fútbol era desafortunado con el Levante, pero el desarrollo de los acontecimientos desde el encuentro en Mestalla, desencadenando una crisis alarmante, lo ha convertido en desquiciante para los del Ciutat de València. No hay palabra que describa mejor la realidad de un equipo tan aturdido como desubicado, incapaz de dar con la tecla sobre el terreno de juego ni de estar a la altura de las circunstancias. Mientras el rendimiento de los jugadores, llamados a convertirse en héroes para el club mediante una permanencia salvadora para su viabilidad, mengua de manera preocupante sin dar señales de resurgimiento, la competición avanza sin esperar a ninguno de sus integrantes, hasta el punto de que, de golpe y porrazo, el equipo levantinista se topa con una distancia de cinco puntos con la permanencia. Números que duelen, que recuerdan a los del último descenso, y que provocan una decepción tan grande que asusta de cara al futuro.

La derrota ante Osasuna, donde el Levante mostró un querer y no poder que es aún más alarmante que los puntos esfumados en El Sadar, coloca al equipo en una situación extremadamente delicada que abre el interrogante más inmediato: ¿Vendrá un entrenador que arregle este desastre? ¿Seguirá Álvaro del Moral? Nadie lo sabe. Sin embargo, pase lo que pase, el Levante necesita un lavado de cara de arriba a abajo. Lo evidenció a los primeros segundos de partido, muy por debajo, en lo que a intensidad se refiere, de un Osasuna que sí afrontó la cita desde la importancia que merecía. No pasó ni un minuto cuando los de Alessio Lisci ya amenazaron el área defendida por Mathew Ryan, hasta que, a los diez minutos del comienzo, un centro lateral de Rubén García fue cabeceado por un Víctor Muñoz que puso el balón en el fondo de las mallas.

Tuvo que verse por debajo del marcador para transmitir señales de vida y tener iniciativa, con lanzamientos lejanos de Arriaga y Romero que exigieron a Sergio Herrera, pero, lejos de encontrar el camino del empate, sufrió una segunda diana que dejó noqueado al equipo. Esta vez, a través del infortunio, después de que un lanzamiento desde larga distancia de Rubén García cuya trayectoria fue desviada por Brugué para superar la línea de gol. Casualidades del destino, un canterano levantinista, desterrado por un club que no lo valoró en su momento, situó al Levante en el alambre, generándole una inestabilidad que altera su realidad y su futuro, mientras su alrededor se mantiene expectante sobre cuál será su próximo movimiento. No obstante, la reacción, motivada por el despido de Julián Calero, ha sido completamente inexistente.

Ni el paso por vestuarios cambió su imagen, alejada de argumentos para pelear por los puntos. A las primeras de cambio, dio la sensación de que la distancia fue insalvable. Mientras, Osasuna aumentó sus credenciales sobre el césped, pero Ryan, luciéndose con una estirada a un lanzamiento de Víctor Muñoz primero, y sacando el pie izquierdo ante un remate a bocajarro de Budimir, evitó un desastre mayor. Incapaz de finalizar en mejores condiciones ni de amenazar con peligro en tres cuartos de campo, el Levante no solo cayó en El Sadar, sino que tocó fondo en la clasificación finalizando la jornada en última posición, a cinco puntos de la permanencia, y sin un rumbo determinado. Duele, pero es la cruda realidad de un club viciado, inmerso nuevamente en el bucle de negatividad que amagó con abandonar tras su inolvidable ascenso en Burgos.