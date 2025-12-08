Los once elegidos por Álvaro del Moral para enfrentarse a Osasuna

El Levante se desplaza a El Sadar con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan abandonar el falorillo rojo de la clasificación y le sirvan para cortar una racha de más de dos meses sin vencer. El equipo levantinista afrontará contra Osasuna la que será su primera final por la permanencia, con Álvaro del Moral y Vicente Iborra al frente del banquillo granota después de la destitución de Julián Calero. El tándem procedente de la cantera de Buñol ya tuvo una primera toma de contacto en Copa del Rey ante el Cieza, consiguiendo el pase a los dieciseisavos y cogiendo temperatura de cara a la cita contra el Osasuna de Alessio Lisci.

