El Levante se 'reencuentra' con Calero en Copa del Rey

El morbo está servido en el Cultural y Deportiva Leonesa-Levante UD de dieciseisavos de Copa del Rey. Dos semanas después de la destitución de Julián Calero al frente del banquillo del coliseo de Ciutat de València, el fútbol, cuyo destino peca de ser caprichoso en ocasiones, cruza en su camino al club levantinista con el hijo del técnico que lo devolvió a Primera División.

Iván Calero se verá las caras con el Levante tras ser una opción para reforzar al lateral derecho a lo largo del verano de 2024 y de ser testigo de cómo a su padre, artífice de un regreso a la máxima categoría del fútbol español histórico en Orriols, lo despidieron después de cuatro derrotas consecutivas y seis partidos sin ganar, aunque sin tener en cuenta el crédito que se ganó devolviendo a la entidad a la élite.

Julián Calero y su hijo coincidieron en las filas del Cartagena cuando le encargaron al entrenador madrileño salvar al equipo cartagenero de una situación crítica, al cual llegó con solo tres puntos en su casillero tras siete jornadas. Además de conseguir una salvación heroica, el técnico convirtió a su hijo en uno de los mejores laterales de Segunda División. Motivo por el cual el club quiso firmar a Iván, pero, finalmente, apostó, acertadamente, por Andrés García.

En la temporada 24/25, entrenador y jugador se enfrentaron por partida doble, pero, antes del duelo de la primera vuelta, protagonizaron una videollamada ‘difundida’ por Levante y Zaragoza, club por el que Iván firmó tras su excelente temporada 23/24 en el Cartagena. “Cuánto tiempo”, le comentó el hijo al padre. “Eso digo yo, como no me quieres llamar, ni me llamas ni me escribes…”, bromeó su padre. “Es que esta semana no podemos hablar, no vaya a ser que digan cualquier cosa”, replicó el lateral del Real Zaragoza.

¿'Venganza' a la vista?

En los dieciseisavos de la Copa del Rey no se volverán a ver las caras, pero Iván Calero podrá ‘vengar’ a su padre representando a la Cultural y Deportiva Leonesa frente al Levante. El 17 de diciembre se producirá el encuentro poco más de dos semanas después de que Julián se despidiese del levantinismo emocionado, feliz y orgulloso por lo vivido, dejando un vacío que sigue latente en las profundidades del club de Orriols.