El Levante viajará a León en dieciseisavos de final de Copa del Rey

El Levante UD ya conoce su rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este martes ha deparado que el conjunto levantinista se enfrente a la Cultural y Deportiva Leonesa por un puesto en los octavos de final de la competición copera. Una eliminatoria que se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario.

El conjunto granota se mide así a uno de los rivales de LaLiga Hypermotion por lo que disputará el encuentro en el Estadio Municipal Reino de León. El horario, tal y como ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol, se anunciará a lo largo del día de hoy. El equipo de Léon avanzó en la anterior ronda tras vencer al Andorra (4-2) mientras que en primera ronda superó al Tropezón (1-3).

Este enfrentamiento no llega en el mejor momento para el Levante. Colista de LaLiga y a cinco puntos de la permanencia, lleva tres partidos seguidos sin marcar y su máximo goleador, el delantero camerunés Etta Eyong, no anota desde que lo hiciera en Mallorca el pasado 26 de octubre. El equipo valenciano, que acumula cinco derrotas consecutivas, no ha marcado ante Osasuna (2-0), Athletic Club (0-2) y Valencia (1-0) y su último gol, en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, fue el 1-1 en la primera parte en la derrota final por 3-1.