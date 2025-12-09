Álvaro del Moral mostró su tristeza por el resultado del Levante en El Sadar contra Osasuna, concluido con una derrota para los visitantes que les coloca en última posición. El entrenador levantinista lamentó, sobre todo, los primeros minutos, donde la imagen del equipo se quedó bastante lejos de las exigencias que requería el partido. A pesar del golpe, y sin saber qué pasará con su interinaje en el banquillo, del Moral insiste en seguir hacia adelante y corregir errores según sus palabras en Movistar +.

Valoración del resultado: "Tristes por el resultado, con un sabor agridulde por esos minutos. La verdad es que hemos tenido mala fortuna en la jugada del segundo gol. Nos ha penalizado el encajar tan pronto".

Equipo que da la cara, pero pierde otra vez: "El equipo no ha bajado los brazos. Ha seguido creyendo en que podíamos hacer ese gol que nos metiera en el partido. No ha llegado. Hemos tenido el control pero quizá haber tenido alguna ocasión más nos hubiera metido en el partido y nos hubiera dado vida".

Segundo gol: "Llega de un rebote. Esto es fútbol. Ahora nos ha venido de cara. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, mirar al frente. Mirar a mañana, corregir errores, preparar el siguiente partido porque esto va todo muy rápido".

