Pablo Sánchez: "Hubo contactos con Luis García Plaza"

El Levante UD se encuentra en plena crisis y en un momento muy delicado de la temporada. La derrota del pasado lunes contra Osasuna ha ampliado la señal de alarma en las oficinas de Ciutat de València, que siguen trabajando en busca del sustituto de Julián Calero para el banquillo granota. La cúpula levantinista se decantó por un viejo conocido de la casa y con experiencia en Primera División como Luis García Plaza. Sin embargo el club no ha podido cerrar esa contratación y por el momento Álvaro del Moral y Vicente Iborra se mantienen al frente del equipo con la duda de si lo harán también en el próximo compromiso liguero de este fin de semana.

Pablo Sánchez ha hablado para los medios de comunicación a su salida del Ciutat de València este miércoles por la mañana en unas declaraciones recogidas por Radio Marca Valencia. En ese sentido Pablo Sánchez ha confirmado las conversaciones con el madrileño sin dar más detalles de por qué no se cerró su llegada: “Sí, hemos contactado con Luis García Plaza. No se ha cerrado por cosas del fútbol, no se llegó a un acuerdo. No te puedo dar mucho más detalle”.

Por otro lado el mandatario granota tampoco ha arrojado luz sobre si Del Moral e Iborra se sentarán como dupla de técnicos principales en el derbi autonómico del próximo domingo frente al Villarreal CF: “Es una respuesta que no te puedo dar hoy todavía. Entiendo que vosotros queréis certezas, pero hay veces que no hay respuesta para esa pregunta en ese momento. Estamos trabajando para solucionar la situación deportiva”

Por último el presidente del Levante UD ha analizado la situación del equipo a estas alturas de la temporada, pero no se ha dado por vencido e incluso ha querido lanzar un mensaje de optimismo para la afición granota. “Estamos preocupados, es una situación deportiva mala pero no dramática. Estamos en la última posición estancados, estamos a cinco puntos del descenso (salvación), pero quedan 23 partidos. Esto del fútbol es como una montaña rusa, en el momento que ganas tres partidos vas a jugar la UEFA (Europa League) y en este caso ya estamos desahuciados. Ni muchísimo menos. Hay que mandar un mensaje de optimismo y esperanza a la afición porque es verdad que estamos en una racha mala de resultados y de juego pero esto cambia en un momentos, ganamos dos partidos…”, explicó Pablo Sánchez.