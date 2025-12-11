Del Moral e Iborra dirigirán al Levante UD contra el Villarreal CF

El Levante UD ya tiene entrenadores para el próximo compromiso de Liga. Álvaro del Moral y Vicente Iborra seguirán al frente del equipo granota salvo que haya un cambio drástico de última hora. El club continúa trabajando en el sustituto de Julián Calero tal y como aseguró Pablo Sánchez a la salida del Ciutat este miércoles por la tarde. La directiva no quiere precipitarse en la decisión y equivocarse en la elección del nuevo entrenador.

“Es una respuesta que no te puedo dar hoy todavía. Entiendo que vosotros queréis certezas, pero hay veces que no hay respuesta para esa pregunta en ese momento. Estamos trabajando para solucionar la situación deportiva”, aseguró el presidente del Levante UD sobre la continuidad de Iborra y Del Moral y ante la lógica incertidumbre del levantinismo sobre quién será el nuevo capitán del barco para luchar por la permanencia en Primera División.

Así pues ambos se sentarán en el banquillo del Ciutat de València en el duelo autonómico de este domingo frente al Villarreal CF. Tanto Del Moral como Iborra han cogido referencias del duelo frente a Osasuna, que más allá del resultado, arrojó datos positivos del equipo a nivel estadístico.

Los técnicos tienen claro dónde debe hacer hincapié el Levante UD para mejorar la situación deportiva y esto pasa por aumentar la tensión competitiva, especialmente en defensa. De hecho a nivel ofensivo las estadísticas reflejan que el equipo tuvo más posesión de pelota y dio más pases precisos que Osasuna. Un punto por el que comenzar a crecer.

“Estamos preocupados, es una situación deportiva mala pero no dramática. Estamos en la última posición estancados, estamos a cinco puntos del descenso (salvación), pero quedan 23 partidos. Esto del fútbol es como una montaña rusa, en el momento que ganas tres partidos vas a jugar la UEFA (Europa League) y en este caso ya estamos desahuciados. Ni muchísimo menos. Hay que mandar un mensaje de optimismo y esperanza a la afición porque es verdad que estamos en una racha mala de resultados y de juego pero esto cambia en un momentos, ganamos dos partidos…”, apuntó Pablo Sánchez en sus declaraciones del jueves para elevar el ánimo de la tropa.

De esta manera todo sigue el curso normal de la semana. Este viernes hablará Del Moral en sala de prensa en la previa al duelo contra el Villarreal y el domingo afrontarán el partido a las 14:00 horas ante el Ciutat de València. Un buen test para evaluar la necesaria reacción del equipo, arropados por el aliento de la afición granota, ávida de una alegría en forma de tres puntos que dé tranquilidad antes de final de año.