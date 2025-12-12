Decisión tomada: Etta Eyong jugará contra el Villarreal

Etta Eyong volverá a ser la referencia del Levante este domingo contra el Villarreal. El club, según pudo saber SUPER, ha tomado la decisión de depositar los 100.000 euros estipulados en el contrato que firmó hasta 2029 antes de aterrizar en Orriols procedente de La Cerámica. La cantidad deberá ser abonada en caso de que el delantero sea alineado ante su ex equipo, pero la entidad levantinista la asume sin remordimientos y consciente de que no puede prescindir de uno de sus futbolistas más valiosos, ansioso de cortar una mala racha de cara a puerta de aproximadamente un mes y medio.

La decisión, consensuada entre todas las partes y sin generar demasiado debate en la esfera granota, pretende transmitir absoluta confianza a una de sus máximas referencias y demostrar que la apuesta por Etta Eyong es firme. El camerunés lleva desde el 26 de octubre sin ver portería, pero el Levante, más allá de su tesitura económica, considera al ‘21’ como una de sus piezas más trascendentales y un recurso capaz de marcar diferencias de cara a la escalada hacia una salvación que se encuentra a cinco puntos de distancia, pero que será más fácil de perseguir con Etta Eyong en punta de lanza.

Etta Eyong celebra su gol contra el Girona. / LEVANTE UD

La posibilidad de depositar los 100.000 euros, cantidad adelantada por Ismael Algarra en su canal de Twitch, fue valorada seriamente tal y como informó ‘Sin Tregua’, que puso en pista el obstáculo económico para contar con Etta, de cara al encuentro ante el Villarreal, semanas atrás. No obstante, SUPER asegura que el delantero conoce que se vestirá de corto frente al Submarino Amarillo desde principios de esta semana. Tomada la decisión por parte del Levante de pagar la ‘penalización’ para que el ‘21’ lidere a su equipo desde la delantera contra el Villarreal, el atacante, una vez finalice el encuentro del domingo, partirá hacia Camerún para concentrarse con su selección de cara a la Copa África que arranca el 21 de diciembre y finaliza el 18 de enero, no sin antes dejarse el alma sobre el césped del Ciutat de València para sumar tres puntos de vital importancia.

Centrado... y motivado

Sabiendo su disponibilidad, Etta Eyong afronta el partido con un extra de motivación. El delantero tuvo que salir del Villarreal en las últimas horas de mercado y después de que desde las oficinas de La Cerámica le comunicasen que, en caso de querer contar con minutos, debía marcharse en busca de una nueva aventura debido a la competencia en la delantera amarilla. A pesar de ello, su salida al Levante generó discrepancias en el sector groguet de la Plana Baixa tras su impactante arranque de competición. Bajo la tutela de Marcelino García Toral jugó tres encuentros de titular, marcó un gol y dio dos asistencias. De hecho, después de marcarle al Oviedo en la primera jornada liguera, hizo una declaración de intenciones manifestando su deseo de seguir en La Cerámica, pero en Villarreal tenía otros planes. Feliz y orgulloso de representar al Levante, Etta Eyong desafía a su exequipo con la intención de devolverle al club la apuesta realizada para contar con sus servicios.