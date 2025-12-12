Encuesta SUPER: ¿Acierta el Levante pagando una penalización para que juegue Etta Eyong ante el Villarreal?

El Levante pone toda la carne en el asador para conseguir la permanencia en Primera División. Los 100.000 euros de penalización que pagará el club para que Etta Eyong juegue contra el Villarreal, decisión adelantada por Superdeporte, son una declaración de intenciones más que evidente. Sobre todo, al estar inmerso en una situación de debilidad económica, de la que intenta escapar después de presentar un plan de reestructuración de pagos que fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de València.

No obstante, el Levante arriesga más capital, aunque se traten de cantidades bastante más inferiores a las que ha manejado el máximo accionista, José Danvila, en los últimos tiempos, con tal de poner a sus mejores activos a funcionar sobre el césped para alcanzar la salvación. Pese a ello, el club sigue sin encontrar entrenador, escenario que indigna en el Ciutat de València al considerar que los esfuerzos deberían destinarse también al banquillo. Es por ello que Orriols abre el debate de si la decisión de pagar la penalización para que Etta Eyong juegue ante el Villarreal es acertada o no.