Afición

Esperamos una afición que esté con el equipo, que valore el esfuerzo, que nos empuje... El sentir de la gente es que están con nosotros. Esto es el Levante, hemos salido de situaciones peores y eso le transmitimos a los jugadores. En el fútbol hay rachas, estamos en un momento regular, pero estamos preparados para competir mañana. Mantener un punto de concentración alto. No pienso en un ambiente enrarecido, sino en conseguir que vayamos juntos a por el triunfo.