En Directo
"Hemos salido de situaciones peores"
Álvaro del Moral, sin saber qué le deparará su futuro al frente del banquillo del primer equipo, analiza al Levante de cara a la importantísima cita contra el Villarreal
Finaliza la rueda de prensa de Álvaro del Moral, previa al partido contra el Villarreal.
Koyalipou
No ha podido entrenar, tenía molestias. Se ha decidido que no entre en convocatoria y ahora cerraremos cómo está toda la plantilla.
Equipo que se asemeje a lo que quiere
Vamos a pleno rendimiento, intentando aportar y con los jugadores con buena predisposición. Están preparados para asimilar y corregir errores que llevan arrastrando.
Losada
Está teniendo aportaciones muy buenos, entrena bien. Nos puede dar mucho, es un jugador con un nivel técnico muy bueno y un recurso que tenemos que explotar.
Afición
Esperamos una afición que esté con el equipo, que valore el esfuerzo, que nos empuje... El sentir de la gente es que están con nosotros. Esto es el Levante, hemos salido de situaciones peores y eso le transmitimos a los jugadores. En el fútbol hay rachas, estamos en un momento regular, pero estamos preparados para competir mañana. Mantener un punto de concentración alto. No pienso en un ambiente enrarecido, sino en conseguir que vayamos juntos a por el triunfo.
Planificación de la próxima semana
Vivimos con la naturalidad de ser el cuerpo técnico de la primera plantilla. Pensamos a semana vista, pero ahora con el foco en mañana. Seguimos hasta nueva orden.
Refuerzos en invierno
No sabemos qué va a pasar en próximas semanas. Estamos para ayudar al equipo. El trabajo de la dirección deportiva viene de atrás. El mercado permite elevar el nivel de la plantilla, pero nos centramos en el partido de mañana.
Matturro
Su inicio no fue el que esperaría. Hay jugadores que necesitan más tiempo para encontrar su mejor versión. Es un motivo de orgullo porque genera competencia. La versión del otro día es mejor que la anterior. Entrena bien, está con ilusión. Hay una competencia sana en defensa. Y, cuanta más competencia, mejor.
Disponibilidad en la defensa
Dela se incorpora a principio de semana, pero Matías a mediados de semana. El hecho de sentir que los jugadores tocados estaban con ganas de estar con el equipo es un motivo de orgullo. Sentir que la gente fuerza para estar con el grupo hay que darle reconocimiento.
Primer partido como entrenador
Es una ilusión muy grande y disfrutar de un gran rival. Tendré muchísimas ilusiones. Intentar representar al club de la mejor manera posible, yendo a por el rival, sintiéndonos fuertes. Hay que ser valientes y demostrar. La afición nos va a empujar y lo terminaremos sacando hacia adelante.
- Así serán los asientos de 'máximo confort' del Nou Mestalla
- Ayuda económica del Sporting a la afición del Valencia
- Un ex del Valencia Basket, máximo reboteador de la Liga Endesa
- El Valencia Basket incrementa su presupuesto en más de 8 millones
- Con mascarillas y canteranos: Esta es la lista de convocados de Corberán
- Valencia Basket vuelve a ganar y alarga su racha a costa de un Anadolu Efes en crisis
- Corberán abre la puerta a fichajes: 'Siempre está la obligación de mejorar
- Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF