Andrés París: "Estamos deseando que termine 2025"

Un día más, el Levante se marchó con las manos vacías. La victoria volvió a estar cerca, como ante el Athletic Club, pero el solitario gol de Ángeles del Amo decantó la victoria para el RCD Espanyol —tercera derrota granota en los últimos cuatro partidos que se decide por la mínima—. La sensación sobre el verde volvió a ser la misma: el esfuerzo no encuentra recompensa. Andrés París no escondió la frustración tras el pitido final: "Nos vamos tristes y jodidos. No era lo que queríamos, pero sabemos cómo son este tipo de partidos. Lo hemos intentado, a veces con más corazón que cabeza, y cuando hemos puesto cabeza quizá nos ha faltado corazón", confesó el técnico granota.

Además, Andrés París reconoció el desgaste emocional de un año que se hace largo en Buñol y que termina sin la ansiada victoria: "Nos vamos deseando que termine este 2025. Nos vamos sin esa victoria que perseguíamos. Ahora toca tomar conciencia, resetear y afrontar 2026 con ilusiones renovadas". Eso sí, quiso poner en valor la actitud del grupo, sin olvidar las carencias que acabaron decidiendo el partido. "El equipo es bastante reconocible a nivel de intensidad y de actitud, pero hoy no nos esperábamos el gol al iniciar la segunda parte, menos después de haber estado muy bien en la primera", señaló.

"Nos ha faltado paciencia"

La gestión del balón fue otro de los puntos que destacó el madrileño, consciente de que ahí se escapó el plan de partido. "Nos ha faltado paciencia con balón. He hecho los cambios y no ha llegado el gol. En cambio, el Espanyol, con ese tanto, sí han tenido más tranquilidad y paciencia. Nos ha costado mucho ejecutar el plan que teníamos", analizó. Pero pese al desenlace, París defendió la entrega de sus jugadoras hasta el último instante: "Lo han intentado hasta el final, pero el deporte es así".

"Tenemos tiempo y hay que confiar"

Carol Marín vivió el partido con un aliciente añadido: se reencontraba con el equipo que hasta hace apenas unos meses fue su casa. En el conjunto perico vivió cuatro temporadas y lució el brazalete de capitana. "Ha sido especial porque he pasado cuatro temporadas allí. Me he reencontrado con jugadoras con las que he compartido muchos años y eso siempre es bonito", expresó. Pero el partido, dejó un sabor amargo que la centrocampista no escondió: "Al final no hemos conseguido la victoria, una vez más. El equipo ha tenido fases de juego muy buenas en las que podríamos haber marcado, pero no se ha dado. La segunda parte ha empezado con un gol en contra muy pronto y, a partir de ahí, ha habido mucha ansiedad por contraatacar. Quizá eso nos ha perjudicado a la hora de generar ocasiones más claras".

Con el parón competitivo a la vista —el próximo partido será el 11 de enero contra el DUX Logroño—, Carol Marín la centrocampista apeló al trabajo y a la confianza para revertir la dinámica. "Ahora tenemos que centrarnos en mejorar, corregir errores y mirar al próximo año con optimismo. Tenemos tiempo y hay que confiar en ello", aseguró.