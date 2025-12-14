El Levante - Villarreal, suspendido por la Alerta Roja de la borrasca Emilia tras el OK del Juez de Competición

La situación meteorológica está siendo muy adversa este domingo 14 de diciembre. Se anunciaron precipitaciones que pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas. Así pues, Aemet declaró el aviso roja en las zonas de avisos del litoral de la provincia de Valencia.

En el litoral norte afectará principalmente a la mitad sur. Los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes podrán superar los 250 l/m². El peor momento se vivirá entre las 13 y las 16 horas, cuando las lluvias dominarán el cielo y pondrán en riesgo varias zonas de la provincia. La alerta roja está programada en estos momentos de 12 a 23 horas, por lo que se han suspendido cientos de encuentros deportivos.

El Levante UD - Villarreal CF, suspendido

Desde Emergencias de la Generalitat se apresuraron a alertar a la ciudadanía, así como instar a "evitar desplazamientos y actividades al aire libre" mientras la alerta esté activada. Numerosos municipios de la provincia valenciana fueron suspendiendo los actos previstos para el domingo, tanto deportivos como sociales. De la misma manera, se aconseja a la ciudadanía que no aparque en zonas inundables ni se aproximen a lugares en riesgo de sufrir crecidas. Ríos y ramblas pueden verse rápidamente desbordados. En este sentido, resultaba prácticamente imposible que se pudiera disputar el Levante UD - Villarreal CF programado para el Ciutat a las 18:30 horas en plena Borrasca Emilia. LaLiga decidió suspender la cita y sólo hubo que esperar a que lo validara el juez de competición, como así hizo pasadas las 12 de mediodía.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mariscal / EFE

La expedición amarilla llegó anoche a Valencia para concentrarse en un hotel de la ciudad a la espera de la decisión de LaLiga y resto de autoridades. Hay que recordar que en la tarde del sábado, la propia alcaldesa de Valencia, María José Catalá, solicitó la suspensión de los encuentros de Valencia Basket y Levante UD. La Liga Endesa y el propio club taronja ya anunciaron la oficialidad de la suspensión. Y ahora también se ha sumado al mismo efecto el Levante UD mediante un comunicado. Las decenas de miles de personas que debían desplazarse tanto hasta el Roig Arena como al Ciutat de Valencia han sido clave para evitar correr riesgos.

Nueva fecha para el Levante UD - Villarreal CF

Sobre las posibles fechas para disputar el partido y teniendo presente lo compliado de un calendario tan complicado, 'Sin Tregua' ha indicado que se barajan los días 7 y 8 de enero. No hay ni Copa ni Champions esa semana y los de Marcelino juegan el sábado anterior en Elche, mientras que los granotas juegan el domingo a las 14 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Comunicado Oficial del Levante UD

El Levante UD ha recibido la resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol en la que se acuerda el aplazamiento del encuentro que debía disputarse hoy domingo 14 de diciembre, a las 18:30 horas, entre el conjunto levantinista y el Villarreal CF en el Estadio Ciutat de València, correspondiente a la Jornada 16 de LALIGA EA SPORTS.

El aplazamiento del mencionado encuentro se ha solicitado debido a la alerta roja establecida por lluvias en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia desde las 12:00 horas del día de hoy.

Imagen del Ciutat de Valencia, cerrado / JM López

Entradas adquiridas

Las localidades adquiridas serán válidas para acceder al partido en su nueva fecha de celebración.

La política de entradas es clara y no admite devoluciones, pero, dadas las circunstancias excepcionales, se analizará caso por caso en el supuesto de no poder asistir al encuentro en la nueva fecha establecida.