¿Cuándo se jugará el Levante UD - Villarreal CF?

La RFEF, apoyado por el Juez de Competición, ha suspendido el Levante-Villarreal programado para esta tarde a las 18:30, debido a la alerta roja emitida por la AEMET por las fuertes lluvias que caen sobre la provincia de València bajo la borrasca Emilia. La situación meteorológica está siendo muy adversa este domingo 14 de diciembre, con precipitaciones que pueden ser persistentes y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas.

Tomada la decisión, ambos clubes trabajan para encontrar una nueva fecha en un calendario donde apenas hay días libres. La Copa del Rey y la Champions del Villarreal dificultan el encaje, pero todo apunta a que el partido se jugará en el mes de enero. Según adelantó ‘Sin Tregua’ y confirmó Superdeporte, todo apunta a que el partido se disputará entre el 7 y el 8 de enero, tal y como pudo saber SUPER, porque no hay competición entre semana al disputarse la Supercopa de España en el fin de semana posterior. Y, siete días después, los de Marcelino reciben en casa al Ajax en Champions.

JM López

Es el único hueco que falta en un calendario donde, en el caso de que descuadren fechas, hay que hacer encaje de bolillos para encontrar solución. Sin embargo, de disputarse en uno de los días marcados, tanto Levante como Villarreal dependerían de la Copa África para saber la disponibilidad de los futbolistas que disputarán dicho campeonato. Etta Eyong, quien, tal y como informó SUPER en exclusiva, iba a jugar contra el Villarreal después de que el club tomase la decisión de pagar la penalización de 100.000, jugará el campeonato continental con Camerún y Pape Gueye, una de las piedras angulares de Marcelino, con Senegal. Los dos partirán en breve a una Copa África que se jugará del 21 de diciembre al 18 de enero.

Precaución entre la población

La situación, conforme avanzan las horas, es cada vez más preocupante. La Generalitat ha comunicado, tras la celebración del Cecopi de esta mañana, que los episodios más importantes de lluvias se han registrado en la Safor y la Marina, y que pueden evolucionar "sobre todo al litoral norte" de Valencia. Motivo por el cual AEMET ha extendido la alerta naranja al norte de Alicante.

Mientras, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, también ha pedido esta mañana a la población que "evite los desplazamientos si no son estrictamente imprescindibles" y no se acerque a cauces, ríos o zonas fácilmente inundables porque pueden producirse desbordamientos o inundaciones súbitas.