¿Cuándo se jugará el Levante UD - Villarreal CF?
Ambos clubes ya trabajan para encontrar una nueva fecha apoyados por el Comité de Competición de la RFEF
La RFEF, apoyado por el Juez de Competición, ha suspendido el Levante-Villarreal programado para esta tarde a las 18:30, debido a la alerta roja emitida por la AEMET por las fuertes lluvias que caen sobre la provincia de València bajo la borrasca Emilia. La situación meteorológica está siendo muy adversa este domingo 14 de diciembre, con precipitaciones que pueden ser persistentes y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas.
Tomada la decisión, ambos clubes trabajan para encontrar una nueva fecha en un calendario donde apenas hay días libres. La Copa del Rey y la Champions del Villarreal dificultan el encaje, pero todo apunta a que el partido se jugará en el mes de enero. Según adelantó ‘Sin Tregua’ y confirmó Superdeporte, todo apunta a que el partido se disputará entre el 7 y el 8 de enero, tal y como pudo saber SUPER, porque no hay competición entre semana al disputarse la Supercopa de España en el fin de semana posterior. Y, siete días después, los de Marcelino reciben en casa al Ajax en Champions.
Es el único hueco que falta en un calendario donde, en el caso de que descuadren fechas, hay que hacer encaje de bolillos para encontrar solución. Sin embargo, de disputarse en uno de los días marcados, tanto Levante como Villarreal dependerían de la Copa África para saber la disponibilidad de los futbolistas que disputarán dicho campeonato. Etta Eyong, quien, tal y como informó SUPER en exclusiva, iba a jugar contra el Villarreal después de que el club tomase la decisión de pagar la penalización de 100.000, jugará el campeonato continental con Camerún y Pape Gueye, una de las piedras angulares de Marcelino, con Senegal. Los dos partirán en breve a una Copa África que se jugará del 21 de diciembre al 18 de enero.
Precaución entre la población
La situación, conforme avanzan las horas, es cada vez más preocupante. La Generalitat ha comunicado, tras la celebración del Cecopi de esta mañana, que los episodios más importantes de lluvias se han registrado en la Safor y la Marina, y que pueden evolucionar "sobre todo al litoral norte" de Valencia. Motivo por el cual AEMET ha extendido la alerta naranja al norte de Alicante.
Mientras, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, también ha pedido esta mañana a la población que "evite los desplazamientos si no son estrictamente imprescindibles" y no se acerque a cauces, ríos o zonas fácilmente inundables porque pueden producirse desbordamientos o inundaciones súbitas.
- El Valencia mejora... pero no le da para remontar
- Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF
- Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados
- Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid
- Las pilas del Valencia CF dan para competir poco más de una hora ante el Atlético de Madrid
- Las notas del Atlético de Madrid - Valencia CF