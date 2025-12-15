Brugué, otro golpe para un Levante castigado por las lesiones

El Levante UD vuelve a recibir una mala noticia en forma de parte médico. Roger Brugué, uno de los nombres propios del último ascenso a Primera División, estará apartado de los terrenos de juego tras confirmarse una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Una lesión que llega en el peor momento posible, tanto para el futbolista como para un equipo que no termina de encontrar estabilidad en la élite.

Las pruebas médicas realizadas al extremo catalán han determinado el alcance definitivo de unas molestias que arrastraba desde el encuentro ante el CA Osasuna y que, lejos de remitir, se agravaron durante la semana posterior. Los servicios médicos del club han optado por un tratamiento conservador, con un periodo de recuperación estimado de entre dos y tres meses, siempre supeditado a la evolución de la lesión.

Un contratiempo que frena cualquier continuidad

Brugué no estaba atravesando su mejor momento desde el punto de vista competitivo, pero la lesión supone un freno total a cualquier intento de recuperar sensaciones. El atacante todavía no había logrado estrenarse en el apartado goleador en Liga, una circunstancia que contrastaba con su importancia en el curso anterior, cuando fue una pieza determinante en el ascenso con goles decisivos y actuaciones de peso.

La previsión inicial es que el futbolista no pueda volver a pisar el césped hasta, al menos, el mes de febrero. Un escenario que le obliga a cerrar de manera anticipada un año marcado por los altibajos y que deja al cuerpo técnico sin una alternativa ofensiva más en un tramo clave de la temporada.

A perro flaco, todo son pulgas

La lesión de Brugué no es un caso aislado dentro del vestuario granota. Hace apenas unas semanas, Unai Elgezabal también cayó lesionado tras sufrir una rotura de menisco, una baja sensible para una zaga ya exigida al máximo. La acumulación de contratiempos físicos está pasando factura a un Levante que pelea contra una dinámica negativa y que ve cómo cada jornada se encoge un poco más su margen de maniobra.

Elgezabal en el derbi valenciano / LaLiga

El contexto no ayuda. El equipo necesita resultados, confianza y continuidad, pero las lesiones siguen desbaratando los planes. En ese escenario, la ausencia de Brugué se suma a una lista que empieza a ser preocupante y que obliga a redistribuir esfuerzos en una plantilla que no va sobrada de efectivos contrastados en Primera División.

Luces y sombras de un año complicado

La trayectoria reciente de Roger Brugué es el fiel reflejo de la exigencia que supone el salto a la élite. De ser un futbolista clave en el éxito colectivo del curso pasado (con actuaciones que le valieron una renovación hasta 2028) ha pasado a convivir con la frustración de no encontrar su sitio en una categoría mucho más demandante.

Brugué, llevado en volandas en el Ciutat. / EDUARDO RIPOLL

La adaptación no ha sido sencilla y, a ello, se ha sumado la dinámica irregular del equipo. Sin embargo, dentro del club mantienen la confianza en el jugador. Su capacidad de desborde, su trabajo sin balón y su llegada al área siguen siendo argumentos de peso para pensar que puede aportar cuando deje atrás este contratiempo físico.

Un regreso con cuentas pendientes

La recuperación marcará el corto plazo, pero el foco está puesto en el después. Una vez supere la lesión, Brugué está llamado a dar un paso al frente y a reivindicar el futbolista que fue decisivo en el ascenso. El Levante lo necesitará, porque el calendario no concede treguas y la lucha por la permanencia exige el máximo rendimiento de todos.

Mientras tanto, el club vuelve a apelar a la paciencia y al trabajo silencioso en la enfermería. En Orriols saben que la temporada es larga, pero también que cada baja pesa. Y la de Brugué, por lo que representa y por el momento en el que llega, duele especialmente.