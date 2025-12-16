Álvaro del Moral: "Le damos mucho valor a la Copa"

"Le damos mucho valor a la Copa". Álvaro del Moral no deja lugar a dudas: para el Levante UD, la Copa del Rey no es una competición menor. Este miércoles, el conjunto granota se mide a la Cultural Leonesa en lo que será el tercer partido del técnico madrileño al frente del primer equipo. Será una cita marcada tanto por la exigencia competitiva como por el contexto que rodea al club. Del Moral insistió en el valor que el club otorga al torneo copero, no solo por lo que supone a nivel deportivo, sino también como herramienta de crecimiento. "Es una competición muy bonita y una oportunidad para seguir mejorando como equipo, para que los jugadores que llevan diez días sin competir puedan tener minutos y seguir preparados para pegar ese apretón final en esta semana tan importante”, explicó.

Consciente de la presión que puede generar enfrentarse a un rival de menor categoría por la obligatoriedad de ganar, el técnico quiso recalcar el respeto hacia la Cultural Leonesa. “El Levante siente la responsabilidad de representar al club en todas las competiciones, desde el máximo respeto, sabiendo que la Cultural es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que tiene buenos jugadores. No va a ser para nada un partido sencillo; para ganarlo tenemos que dar nuestra mejor versión”. En esa misma línea, comentó que el escenario debe servir de estímulo. “Nos van a poner un partido difícil, porque juegan en casa. Pero eso tiene que ser un aliciente para nosotros: ir a un campo con buen ambiente copero y con ganas de ir a por el partido desde el principio”.

La cantera da un paso al frente

En su estreno ante el Cieza, el madrileño dio la oportunidad a varios jóvenes de la cantera, entre ellos Martín Krung, que partió como titular y jugó los 90 minutos. Eso sí, contra la Cultu no se espera la presencia del panameño: “Probablemente, mañana no vayamos a ver a Martín porque se han recuperado jugadores en esa posición —Matías Moreno y Dela—, pero eso no significa que no esté haciendo bien las cosas". Eso sí, aseguró que veríamos canteranos. “La cantera siempre está para ayudar al primer equipo. Están trabajando muy bien y cuando suben, compiten y dan nivel", añadió.

Los cuatro canteranos convocados para el partido ante el Cieza / Levante UD

"El tiempo que estemos, vamos a darlo todo"

En cuanto a su situación personal y la del cuerpo técnico, Del Moral se mostró sincero. “Hasta nueva fecha somos el cuerpo técnico del primer equipo. Ahora todas nuestras energías y esfuerzos están puestas en sacar el máximo provecho de los recursos que tenemos y obtener la mejor versión de los jugadores, que la tienen. El tiempo que estemos, vamos a darlo todo”. También reconoció que está viviendo una experiencia especial: “Desde el principio lo hemos vivido con responsabilidad, pero también con ilusión. Cualquier aficionado del Levante querría estar en la situación en la que estoy".

"La lesión de Brugui es una pena"

Por último, Del Moral tuvo palabras para la lesión de Brugui, una baja sensible para el vestuario. “Es una pena para todos. Va a estar un tiempo apartado, pero confiamos en que sea lo menos posible. El grupo le va a arropar y ahora le tocará aportar desde otro rol”. También destacó la figura de Iker Losada como alternativa: “Es un perfil diferente, pero es un jugador que suma y nos puede ayudar. Cada día se va encontrando mejor y nos tiene que dar mucho”.