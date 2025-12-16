PREVIA I Cultural Leonesa - Levante UD: Pasar para cambiar la dinámica

El Levante UD se enfrenta ante la Cultural Leonesa en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey mañana 17 de octubre a las 18:00. El Municipal de León recibe un encuentro ilusionante pero con cierta presión para el Levante UD, que tiene que mejorar urgentemente sus sensaciones y nivel de juego. El conjunto granota tiene la necesidad de conseguir una victoria, ya no solo para el pase a la siguiente ronda copera, sino para dar un 'respiro' a su afición y llegar con una mejor cara ante su gente en el Ciutat.

La Copa como bomba de oxígeno

La situación del Levante UD es alarmante. El conjunto levantinista lleva cinco partidos consecutivos perdiendo y la última victoria en su cuenta fue a principios de octubre ante el Real Oviedo, situación que los posiciona al final de la tabla de LaLiga EASports. Los últimos partidos con Julián Calero a los mandos no fueron positivos, pero tras su marcha el equipo tampoco a mejorado, presentándose como un conjunto sin ideas y del que no queda ni un atisbo del buen juego y sensaciones positivas de principio de temporada.

Clasificación de LaLiga EA Sports (Jornada 19) / RRSS LaLiga

De momento ningún nombre convence en la directiva levantinista y todo indica que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sentaran en el banquillo ante la Real Sociedad, obteniendo así una oportunidad para reconducir la situación. Los granotas se encuentran en una situación límite en la competición doméstica y esta podría ser la oportunidad ideal para coger confianza y cambiar la situación.

Además tampoco estarán disponibles futbolistas como Elgezabal, Koyalipou y Carlos Espí, siendo este último uno de los que sonó el pasado verano para recalar en la Cultural. Es por ello que no será sorprendente ver a los de Álvaro del Moral e Iborra salir con los teóricos suplentes al feudo culturalista, siendo probable que Pablo Cuñat, Diego Pampín, Víctor García, Jorge Cabello, Alan Matturro, Iker Losada y Morales entren de inicio en el encuentro copero.

La 'Cultu' ante un partido de ilusión

La Cultural Leonesa llega con una dinámica irregular a su encuentro copero. Con un partido ganado de los últimos tres, los del Municipal de León se encuentran décimoterceros en la clasificación de LaLiga HyperMotion, aún así el partido es motivo de ilusión. La 'Cultu' se ha conseguido hacer un hueco en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, eliminando al Tropezón y al Andorra este mismo mes de diciembre y, pese a sus malos resultados en casa, La regularidad en cuanto al juego sí permite soñar con, al menos, poder competirle de tú a tú a un equipo que, si bien se encuentra en horas bajas, evidencia en su plantilla la diferencia entre la competición de oro y la de plata.

La Cultural Leonesa tras su victoria ante el Andorra en los treintadosavos de final de La Copa del Rey / Angel López

Entre las novedades en cuanto a nombres, aparece Lucas Ribeiro, que ya está recuperado tras perderse el choque ante el Huesca, aunque lleva a pensar en su suplencia para evitar cualquier atisbo de recaída. No estará Rodri Suárez, que sigue lesionado y es duda también para el choque en Gran Canaria del próximo sábado.

Teniendo en cuenta que Ziganda no saldrá con todos los titulares frente al Levante, UD esta podría ser la alineación inicial: Bañuz; Calero, Fornos, Tomás Ribeiro, Larios: Pibe, Selu, Bicho, Cortés: Paraschiv y Collado

Paco Cortés con la oportunidad de sorprender al levantinismo

El extremo izquierdo propiedad del Levante UD esta cedido en la Cultural Leonesa y puede ser su oportunidad para demostrar y ganarse un papel en la próxima temporada granota. Pese a que en liga no esta contando con los minutos que le gustaría, el granadino esta con buenas sensaciones a nivel copero tras anotar un tanto en el partido ante el Andorra y podría reafirmar este rendimiento ante El Levante UD.