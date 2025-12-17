La Ciudad Deportiva de Buñol también proyecta directores deportivos de nivel

El universo del fútbol, cada vez más práctico y resolutivo, proyecta talentos que, a base de mucho desempeño y dedicación, se hacen un hueco en el profesionalismo debido a su reseñable trabajo en la sombra. El Levante, sabiendo los recursos de valor que posee en su cantera, otea el futuro con la ilusión de que su base nutra no solo a sus equipos punteros sobre el césped, sino también a los profesionales que velan para que toda la maquinaria de la Ciudad Deportiva de Buñol funcione a la perfección, pasando por todas sus categorías y todos sus departamentos.

La pedrera levantinista ha ido creciendo durante las últimas temporadas. De sus campos han salido jugadores de alto calibre, capacitados para rendir en el fútbol de élite sin olvidar sus raíces ni cómo alcanzaron sus metas impulsados por la metodología que se cuece en Orriols. Sin embargo, no solo salen futbolistas y entrenadores, con Alessio Lisci, Álvaro del Moral y Vicente Iborra como ejemplos más recientes. También directores deportivos que, tras ser tendencia en la categoría de bronce del fútbol español, se han ganado un hueco en el universo del balompié profesional.

José Manzanera, director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa. / CYDL

El duelo de dieciseisavos de Copa del Rey entre el Levante y la Cultura y Deportiva Leonesa será un partido especial para José Manzanera, director deportivo del conjunto de León con pasado en la cantera levantinista; lugar donde despertó, y desarrolló, las virtudes de captador que está practicando en la actualidad para que el estadio Reino de León disfrute de la Segunda División el mayor tiempo posible. Nacido en Paterna en 1991, José Manzanera pasó de segundo técnico del cadete a responsable de captación de la cantera en octubre de 2012, iniciando a una carrera en la que incorporó jugadores, entre otros, como Chema Andrés, actual centrocampista del Stuttgart que se marchó a las categorías inferiores del Real Madrid en 2018.

José Manzanera se sintió cerca de alcanzar el fútbol profesional de la mano del Levante, a través de una labor apreciada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol que fue haciéndose eco con el paso de los años, pero una oferta procedente del Córdoba en abril de 2017, sumada a la dimisión de David Salavert, uno de sus máximos apoyos, como director de la escuela granota, le llevó a aterrizar en el club califal siendo Jefe de Scouting. No obstante, que el Sabadell le diera las llaves de la dirección deportiva, en julio de 2018, supuso el inicio de un camino exitoso que le llevó a ascender a LaLiga SmartBank con el club catalán en 2020, firmando por el camino a futbolistas de la talla de Guruzeta, Stoichkov, Víctor García, Sergi Altimira y Chadi Riad. También ‘descubrió’ a Antonio Hidalgo, entrenador de un serio candidato al ascenso a Primera División como el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, su máxima plenitud la ha alcanzado en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde es una de las piezas más importantes del proyecto.

José Manzanera en rueda de prensa. / CYDL

Firmando en junio de 2022, José Manzanera dotó a ‘La Cultu’ de herramientas para crecer, asentó una mentalidad ambiciosa, diseñó una columna vertebral en la plantilla sobre la que progresar y se puso, entre ceja y ceja, el desafío de recuperar la categoría de plata que la ciudad de León perdió en 2018. Gracias a su trabajo y a la confianza del club, la Cultural y Deportiva Leonesa subió a Segunda División en 2025, sumando su segundo ascenso a su ‘palmarés’, tras liderar un grupo A de Primera Federación cargada de piedras de toque, ganándole el pulso a su máximo rival, la Ponferradina, y siendo tendencia en la división de bronce del fútbol español mediante un juego dinámico y valiente… con José Manzanera como arquitecto. Situados en la decimotercera plaza de LaLiga Hypermotion, el paternero ha incorporado a sus filas a jóvenes con proyección como Roger Hinojo, Matia Barzic, Paco Cortés y Thiago Ojeda, mientras otea el mercado invernal, pendiente de reforzar la plantilla culturalista, no sin antes vivir el encuentro contra el Levante desde la máxima emotividad y emoción posible. El Ciutat de València, y sobre todo la Ciudad Deportiva de Buñol, siempre serán su casa.

Partido especial también en Orriols

El partido de Copa del Rey contra la Cultural y Deportiva Leonesa tampoco pasará desapercibido para la dirección deportiva del Levante. Cuando Manzanera cogió las maletas para irse al Córdoba en calidad de Jefe de Scouting en 2017, José Gila, actual Jefe de Scouting de la disciplina granota, tomó el mismo trayecto para convertirse en Analista de Datos de la dirección deportiva blanquiverde. Los dos compartieron espacio de trabajo a lo largo de la temporada 2017/18 antes de que el fútbol les separase. Manzanera se fue al Sabadell y Gila al Extremadura. No obstante, conservan una amistad muy fuerte y estrecha al pertenecer al mismo grupo de amigos, ya que ambos son naturales de Paterna. Por su parte, Héctor Rodas, secretario técnico del Levante, mantiene lazos con la Cultural y Deportiva Leonesa: jugó desde 2019 hasta 2021 y disputó 47 encuentros aportando experiencia y liderazgo. Sobran los motivos para que en el enfrentamiento copero en el Reino de León abunden los alicientes y la sentimentalidad.