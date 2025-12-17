La eliminación del Levante en Copa del Rey es una oportunidad perdida para crecer como equipo y quitar maleza de las últimas semanas. Las dudas aumentan, la tensión crece y la crisis se agiganta, pero Álvaro del Moral se niega a tirar la toalla e insiste en mirar hacia adelante, por mucho que duela. “La sensación era de aprovechar este partido para pasar y que nos sumara como equipo para seguir creciendo. No nos ha salido que esperábamos. La Cultural ha competido muy bien. Tenemos que mirar hacia adelante, en tres días tenemos otro partido. Tenemos que reponernos”, comentó en rueda de prensa.

Casi sin asimilar lo sucedido, el Levante recibe en casa a la Real Sociedad en liga mientras está, con un partido menos, a seis puntos de distancia con la permanencia. Sin embargo, por mucho que todos los focos estén en conseguir la salvación, Álvaro del Moral reconoció estar bastante tocado por la eliminación copera. “Ahora tenemos que mirar hacia adelante, hoy estamos muy jodidos. Espero que sea un punto de inflexión. Espero que esta rabia la saquemos este sábado. El fútbol nos da otra oportunidad en dos días y medio. Nadie va a bajar los brazos. Tenemos que demostrar desde el primer minuto que queremos reaccionar”.