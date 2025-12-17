"Al Levante le tengo mucho cariño, se lo debo todo, pero ahora quiero ganar y pasar de ronda"

El fútbol profesional empieza a ser consciente de que, en sus profundidades, tiene un talento emergente que está ansioso por desarrollar su amplio abanico de virtudes y su inconfundible talento, capaz de desequilibrar defensas rivales y amenazar a cualquier adversario. Son solo 18 años, pero le bastan a Paco Cortés para demostrar no solo que merece un hueco en el profesionalismo, sino que su futuro apunta bien alto después de que el Levante, desde que aterrizó en la Ciudad Deportiva de Buñol en diciembre de 2019, aunque tras corretear desde pequeño por las calles de Granada con un balón en los pies, haya moldeado e impulsado a un extremo valiente, descarado y regateador, con un instinto goleador que le convierte en un auténtico peligro cuando merodea por áreas contrarias.

Dotado futbolísticamente, pero mentalizado en aprender y seguir creciendo como jugador, su trayectoria, acostumbrada a ir por encima de la norma establecida, pasa por las filas de una Cultural y Deportiva Leonesa que apostó por su juventud en los últimos coletazos del mercado de transferencias veraniega, pero después de que el Levante le transmitiese total confianza en su proyección renovándolo hasta 2028. No obstante, la Copa del Rey, con los alicientes y los nervios que supone, le cruza en dieciseisavos con el equipo de su vida, aunque Cortés vivirá el enfrentamiento desde la tranquilidad que tanto le caracteriza y con el objetivo de ganar y pasar de ronda. A pesar de ello, nunca se olvidará ni de sus inicios ni de su sueño más profundo. Su mayor ilusión es jugar en el primer equipo del Levante y darle muchas alegrías a su querida afición. Y no parará hasta conseguirlo.

Paco Cortés con la camiseta del Levante UD / Levante UD

¿Cómo se encuentra?

La verdad es que me encuentro muy bien. Estoy contento con la ciudad y con el equipo. Es un partido, obviamente, especial porque vuelvo a reencontrarme con el club que considero mi casa, pero me lo tomo como un encuentro más. Al Levante le tengo mucho cariño, se lo debo todo, pero ahora estoy en la Cultural. Quiero ganar y pasar de ronda. Es un partido especial, pero no le doy muchas vueltas. Lo importante es que nos vamos a volver a ver.

¿Tuvo el pálpito de que le tocaría al Levante en Copa del Rey?

Estaba viendo el sorteo con algunos compañeros del equipo y, no sé por qué, tenía el presentimiento de que tocaría el Levante. Como estaba la opción de que pudiera salir, dije: “seguro que me toca el Levante” (ríe). Cuando lo vi me hizo mucha ilusión porque me reencontraré con muchos compañeros. Con todos me llevo muy bien y tengo ganas de verlos. No he hablado con ninguno por teléfono ni he intercambiado mensajes, pero ya charlaremos antes del partido un rato.

Sin embargo, ¿echa de menos Buñol?

Echo de menos Buñol, sinceramente. Hasta el año pasado estuve viviendo en la residencia y son seis años los que he pasado allí con gente a la que le tengo mucho cariño. Siempre me han tratado muy bien, así que es inevitable echar de menos lo que se respira en Buñol.

Llegó muy joven a la cantera del Levante, con tal solo 12 años. ¿Recuerda su primera vez en la Ciudad Deportiva?

Sí, lo recuerdo (ríe). Me impactó mucho cómo era la gente, muy cercana. Esa sensación me hizo tener ganas de quedarme inmediatamente. Era muy pequeño y me acuerdo de ir con mucha ilusión. Había veces que, en el desayuno, veía a los jugadores del primer equipo y me quedaba embobado. Desde que llegué al Levante tuve claro que quería alcanzar el primer equipo y, con esa ilusión, miraba a los jugadores.

Paco, en sus primeros días en la cantera del Levante. / LUD

¿Sentía devoción por algún futbolista?

De pequeño me fijaba mucho en Morales. Todo el mundo sabe lo que ha significado para el Levante. Cuando estaba en Infantiles, muchas veces íbamos de recogepelotas al estadio y yo siempre era el primero en querer ir para poder verlo de cerca. Me hacía muchísima ilusión. Era donde quería estar.

Escuchándole hablar, da la sensación de que el fútbol ha estado muy presente en su vida.

Desde que tengo uso de razón he tenido un balón en los pies. Empecé en fútbol sala, pero jugaba mucho en las calles de mi barrio con mis amigos. Me pasaba horas jugando.

¿Puede que de las calles de su barrio proceda el extremo de la actualidad?

Más tarde me fui al Malacena, pero mi forma de jugar procede de la calle. Antes de ir a cualquier equipo me he criado en el barrio, rodeado de amigos, intentando hacer regates que, a día de hoy, me salen de forma natural. Un caño, una elástica, una bicicleta… He pasado tantas horas jugando en la calle que lo tengo interiorizado. Siempre he sido desequilibrante, un jugador que encara e intenta hacer cosas distintas. Así llegué al Infantil del Levante: queriendo ser un futbolista diferente.

Es difícil ver, en un fútbol tan táctico y meticuloso, a un jugador que se exprese libremente.

Ahora todo es más esquemático y cada vez hay menos libertad, pero siempre trato, sin renunciar a lo táctico, de hacer mi juego. Es lo que me ha llevado hasta donde estoy.

¿Cuco Ziganda respeta al jugador creativo y rebelde que es usted?

Sí. Por suerte, los entrenadores que he tenido saben cuáles son mis cualidades. No me prohíben regatear o encarar. Me dan matices, pero nunca me han impedido nada. Intervienen más en la toma de decisiones, sin quitarme libertad.

No obstante, antes de llegar a la Cultural y Deportiva Leonesa, fue quemando etapas muy rápidamente en el Levante.

Desde que llegué en 2012 empecé en Infantil A. En Cadete de primer año estaba en Patacona y, siendo Cadete A, empecé a jugar bastante en Juvenil B. Fui a la pretemporada del Juvenil A siendo del B, pero lo hice bien, me quedé y me convertí en uno de los futbolistas más importantes de la temporada 2024-25, ganando una liga inolvidable para el club. Hicimos historia. Todo eso me llevó a debutar en el filial y después en el primer equipo. Fue un año muy bueno; solo me pasaban cosas positivas. Además, con 16 años fui por primera vez convocado con la Selección Española sub-17.

¿Se esperó debutar tan pronto con el primer equipo? Lo hizo, ante el Huesca, el 2 de junio de 2024, en el último partido de la temporada.

No pensaba que iba a debutar con 16 años. Es raro, pero no sentí nervios. Salí como si fuera un partido del filial o del Juvenil. Esa actitud me ayudó a estar más tranquilo, más suelto y cómodo. Creo que hice un buen partido.

¿Cómo reaccionó cuando le dijeron que saltase al campo?

Recuerdo estar en el descanso dando pases, ver al preparador físico salir del túnel y señalarme mientras me decía que me cambiara. No sentía que se refiriera a mí; no me lo creía. Tuvo que acercarse para confirmarlo. Me sorprendió mucho porque pensaba, como mucho, jugar algunos minutos al final, no salir tras el descanso.

Pese a ello, un año después, su único escenario fue el filial. No entró en ninguna convocatoria del primer equipo.

Intentaba trabajar y jugar de la mejor manera posible para optar a las convocatorias del primer equipo. Mi mayor ilusión es formar parte del primer equipo del Levante y darle alegrías a la afición. Es verdad que me habría gustado entrar en alguna lista, pero también aprendí mucho en el filial y eso me ayudó a mejorar. Siempre trato de ser yo mismo y de trabajar. Lo que tenga que llegar, llegará. Siento que estoy preparado para asumir cualquier reto y demostrar que estoy listo para todo tipo de oportunidades.

¿Tuvo dudas sobre si progresaría en el Levante?

Para nada. Siento mucho apoyo por parte del club. Confían en mí y me quieren mucho. Aun así, hay grandísimos jugadores en el primer equipo y las decisiones las toma el entrenador. A nosotros nos toca seguir trabajando para que llegue la oportunidad.

Toda la razón del mundo. Acabó la temporada y el Levante le renovó hasta 2028, dándole ficha del primer equipo.

Sentí muchísima felicidad. El Levante es mi casa. Cuando renové estaba encantado porque sentí que, en algún momento, estaría en el primer equipo, disfrutando y tratando de darle alegrías a la afición.

Paco Cortés tras sellas su renovación hasta 2028. / LUD

Aun así, ¿se esperó salir cedido? Todo se concretó en el último día de mercado.

En el fútbol hay que tomar decisiones. Finalmente decidí salir cedido para mejorar como futbolista. Aún me queda mucho por aprender. Hasta el último momento no teníamos claro si salir o quedarme. Había varios equipos interesados y recuerdo estar concentrado con la selección en Pinatar Arena, recibir una llamada y tomar la decisión. Salgo cedido para coger experiencia y mejorar. Creo que cuando vuelva al Levante estaré más preparado.

¿Fue fácil tomar la decisión?

Cuando renové tenía la ilusión de hacerme un hueco en el primer equipo, pero no fue fácil tomar la decisión. No es sencillo salir, aunque sea cedido, de un sitio donde has estado tanto tiempo. Irte solo, vivir solo, cambiar de ciudad, conocer nuevos compañeros… Son decisiones importantes.

Habla como si hubiera sentido más lástima de irse del Levante con 18 años que de irse de casa a los 12.

Totalmente (ríe). Desde pequeño siempre tuve claro que quería salir fuera. Me he hecho persona en Buñol, estuve allí desde los 12 hasta los 18 años. Es donde me he formado como persona y como futbolista. He conocido a muchísima gente que ha hecho que València sea mi casa.

¿Cómo lo está llevando? ¿Vive solo?

Sinceramente, lo llevo bastante bien. Me gusta tener mi espacio. Cuando te vas de casa tan pequeño aprendes cosas que no aprenderías viviendo con tu familia. Mentalmente me considero más maduro de lo que dice mi edad. Sé vivir solo, hacer tareas de casa y cocinar. Eso sí, no me salto ninguna comida (ríe).

¿Y qué le llevó a decantarse por la Cultural?

Me decanté por la Cultural por el proyecto y por el equipo que estaban construyendo. Me hablaron muy bien y estoy muy contento. Es verdad que me habría gustado jugar más, pero eso no depende de mí. Lo que sí depende es seguir trabajando para tener minutos. Mi objetivo es sumar el mayor número de minutos posible y ser mejor jugador. Se mejora jugando y equivocándose. Aun así, creo que estoy preparado para tener más minutos.