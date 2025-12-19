En Directo
Directo | La rueda de prensa de Álvaro del Moral
Sigue las palabras del entrenador del Levante UD en la previa al duelo contra la Real Sociedad
Extremos
Tenemos laterales que ganan altura, que parten desde fuera y van hacia adentro. Mañana habrán cambios. Habrá que ver con los servicios médicos, hicieron muchos esfuerzos en Copa porque el equipo quiere.
Sin Etta Eyong... pero con Carlos Espí
Lo conozco bien. Es un jugador referencia. Vimos los minutos que tuvo: tiene capacidad de rematar y es una oportunidad para que suma minutos. Tenemos a Iván, Espí, Morales... con los recursos que tenemos competiremos bien.
Disponibilidad de los jugadores
No haber competido el domingo supuso que la gente tuviera minutos. Nos vimos obligados a hacer cambios y a lo mejor algún jugador asumió más riesgos. Pero todos están disponibles.
Fuerza intacta
Sentimos que el mensaje llega y que los jugadores quieren. No vamos a bajar los brazos, no cabe en nuestra mente. Hay que sentir que las cosas pueden cambiar, pero no por arte de magia. Hay que ponerse manos a la obra. Juntos lo vamos a conseguir.
Carlos Álvarez
Carlos es un jugador diferencial. Necesita estar en contacto con el juego. Es muy emocional y exigente. Está por y para el equipo. Tiene ganas de sumar al grupo. La incidencia la tiene y la debe seguir teniendo. No nos preocupa que esté lejos a nivel estadístico, sino que nos siga aportando con balón e implicado en defensa.
¿Al equipo no le da?
Cuando no llegan las victorias es inevitable esa sensación. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Claro que creemos en las capacidades de los jugadores porque ya lo han demostrado. En el fútbol hay rachas que se rompen con trabajo. Así es como se cambian las situaciones. Ahora hay que mirar hacia adelante. Vamos con la confianza de sacar el partido hacia adelante.
Equipo a la deriva
Nos hubiera gustado avanzar en Copa. Dolidos estamos. Respetamos la competición y nos hubiera gustado pasar. El partido está para aprender, es un punto de inflexión. Como estamos ahora no es suficiente, hay que dar más. Así estaremos más cerca de ganar en casa, con nuestra gente y con la satisfacción de ganar y de estar cerca. Y, de paso, vivir unas Navidades de resetear.
Presión
Vamos a vivir este partido como una final. Una oportunidad para ganar y meter a un equipo abajo. Lo vivimos como una final. Poder dirigir al equipo en casa es una emoción grande, pero con la responsabilidad de hacer las cosas bien y de enganchar a la gente, con esa emoción. Haciendo autocrítica y queriendo dar un poco más. Entre nosotros y la gente queremos vivir un partido bonito que nos dé a vivir una alegría.
Enfermería
Koyalipou se recuperó de sus molestias, entrenó, quería jugar y a los pocos minutos tuvo esas molestias. Está pendiente de observación. No estará disponible.
Valoración
Todo requiere un proceso. Crecemos con y sin balón. Hay evolución, y vamos hacia querer ser mejores.
