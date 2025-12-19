Directo | La rueda de prensa de Álvaro del Moral

Presión

Vamos a vivir este partido como una final. Una oportunidad para ganar y meter a un equipo abajo. Lo vivimos como una final. Poder dirigir al equipo en casa es una emoción grande, pero con la responsabilidad de hacer las cosas bien y de enganchar a la gente, con esa emoción. Haciendo autocrítica y queriendo dar un poco más. Entre nosotros y la gente queremos vivir un partido bonito que nos dé a vivir una alegría.