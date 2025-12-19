Los tres puntos más necesarios de la temporada

Parece que el tiempo se acaba en Orriols, pero la delicada situación del Levante genera tanta tensión e incertidumbre que el transcurso de los minutos son asfixiantes. La diferencia de seis puntos con la permanencia, visualizada desde la posición de colista, obliga al cuadro granota no solo a reaccionar, sino a contar sus partidos por victorias.

Sin competir en liga desde El Sadar, debido a la emergencia meteorológica que provocó la suspensión del choque ante el Villarreal, el Levante afronta su partido contra la Real Sociedad consciente de que todo lo que no sea salir victorioso dejará al club herido y con varios síntomas de estar sentenciado. Los brotes verdes que se auguraron tras la salida de Julián Calero están siendo prácticamente inexistentes. Pese a que se ganó en Copa del Rey frente al Cieza, la caída en el Reino de León contra la Cultural y Deportiva Leonesa dinamitó una realidad que, con el paso de los días, empieza a ser más deprimente.

Sin sustituto en el banquillo, pero con Álvaro del Moral y Vicente Iborra ansiosos de que todo su trabajo tenga su recompensa, el Levante se medirá a una Real Sociedad que también a sufrido movimientos en su parcela táctica. Sergio Francisco, tras caer contra el Girona, fue cesado de su puesto ante una dinámica negativa que ha llevado al equipo donostiarra a estar un punto por encima del descenso, sin tener el objetivo de pelear por la salvación en Primera.

Álvaro del Moral en rueda de prensa / Levante UD

Ion Ansotegi, entrenador del filial, lleva los mandos de la nave de manera interina, tal y como está sucediendo en el Ciutat de València, pero con el recambio encarrilado. Después de tantear a Luis García y Thiago Motta, todo apunta a que Pellegrino Matarazzo, ex del Stuttgart y Hoffenheim, aterrizará en el Reale Arena. Mientras, el Levante, sin Unai Elgezabal, Roger Brugué y Koyalipou por lesión, y sin Etta Eyong al estar en la Copa África, pelea por contratar a un huésped en su banquillo, no sin antes buscar tres puntos tan urgentes como sanadores. Después el tiempo dirá, pero la reacción debe ser urgente.

Alineaciones probables del Levante - Real Sociedad

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro o Cabello, Manu Sánchez, Arriaga, Vencedor, Carlos Álvarez, Olasa, Pablo Martínez e Iván Romero.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Kubo, Guedes y Oyarzabal.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Ciutat de València.

Hora: 16.15h.