"Vivimos este partido como una final"

Álvaro del Moral analiza el duelo ante la Real Sociedad sin pensar en su futuro en el banquillo: "Queremos ganar, solo pensamos en mañana. Cuando acabe veremos qué sucede"

Álvaro del Moral en rueda de prensa

Álvaro del Moral en rueda de prensa / Levante UD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

