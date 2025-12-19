En Directo
"Vivimos este partido como una final"
Álvaro del Moral analiza el duelo ante la Real Sociedad sin pensar en su futuro en el banquillo: "Queremos ganar, solo pensamos en mañana. Cuando acabe veremos qué sucede"
Finaliza la rueda de prensa de Álvaro del Moral, previa al partido contra la Real Sociedad.
Oler la sangre contra la Real Sociedad
Ellos han tenido un cambio en el banquillo. Están en un momento de necesidad. Hay que hacer que el factor casa juegue a nuestro favor. Tenemos armas porque podemos hacerle daño al rival. Han jugado un partido de Copa, pero los jugadores sabemos quiénes son.
14 de enero, próxima fecha del Levante-Villarreal
Hemos enviado la fecha del 11 de febrero. Ambos clubes quieren. Veremos qué dice la federación.
Extremos
Tenemos laterales que ganan altura, que parten desde fuera y van hacia adentro. Mañana habrán cambios. Habrá que ver con los servicios médicos, hicieron muchos esfuerzos en Copa porque el equipo quiere.
Sin Etta Eyong... pero con Carlos Espí
Lo conozco bien. Es un jugador referencia. Vimos los minutos que tuvo: tiene capacidad de rematar y es una oportunidad para que suma minutos. Tenemos a Iván, Espí, Morales... con los recursos que tenemos competiremos bien.
Disponibilidad de los jugadores
No haber competido el domingo supuso que la gente tuviera minutos. Nos vimos obligados a hacer cambios y a lo mejor algún jugador asumió más riesgos. Pero todos están disponibles.
Fuerza intacta
Sentimos que el mensaje llega y que los jugadores quieren. No vamos a bajar los brazos, no cabe en nuestra mente. Hay que sentir que las cosas pueden cambiar, pero no por arte de magia. Hay que ponerse manos a la obra. Juntos lo vamos a conseguir.
Carlos Álvarez
Carlos es un jugador diferencial. Necesita estar en contacto con el juego. Es muy emocional y exigente. Está por y para el equipo. Tiene ganas de sumar al grupo. La incidencia la tiene y la debe seguir teniendo. No nos preocupa que esté lejos a nivel estadístico, sino que nos siga aportando con balón e implicado en defensa.
¿Al equipo no le da?
Cuando no llegan las victorias es inevitable esa sensación. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Claro que creemos en las capacidades de los jugadores porque ya lo han demostrado. En el fútbol hay rachas que se rompen con trabajo. Así es como se cambian las situaciones. Ahora hay que mirar hacia adelante. Vamos con la confianza de sacar el partido hacia adelante.
Equipo a la deriva
Nos hubiera gustado avanzar en Copa. Dolidos estamos. Respetamos la competición y nos hubiera gustado pasar. El partido está para aprender, es un punto de inflexión. Como estamos ahora no es suficiente, hay que dar más. Así estaremos más cerca de ganar en casa, con nuestra gente y con la satisfacción de ganar y de estar cerca. Y, de paso, vivir unas Navidades de resetear.
