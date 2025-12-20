Los once elegidos por Álvaro del Moral para enfrentarse a la Real Sociedad

El Levante afronta su último partido de 2025 con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan vivir unas Navidades, dentro de lo ajetreadas que se prevés, más tranquilas. El empate del Valencia ante el Mallorca hace que la distancia con la permanencia siga siendo de siete unidades, más allá de que todos los focos estén en el Osasuna-Alavés, así que todo lo que no sea ganar supondrá un paso hacia la condena del descenso a Segunda.

Enfrente estará la Real Sociedad, equipo que, sin esperarlo, ha pasado de optar a puestos europeos a coquetear con las posiciones más peligrosas de la clasificación. Una situación que ha obligado a los donostiarras a prescindir de Sergio Francisco para tirar de los servicios del entrenador del filial, Ion Ansotegi, hasta que cierren a Pellegrino Matarazzo, principal candidato para aterrizar en el Reale Arena.

El Levante, sin Unai Elgezabal, Roger Brugué y Koyalipou por lesión, y sin Etta Eyong al estar en la Copa África, buscará tres puntos frente una Real Sociedad que recupera a Oyarzabal. Barrenetxea, Óskarsson, Herrera y Rúperez por lesión, así como Aramburu por sanción, y Karrikaburu por decisión técnica, no estarán disponibles por parte del cuadro vasco.

Alineación oficial del Levante

Levante: Ryan; Toljan, Matías Moreno, Dela, Manu Sánchez; Arriaga, Vencedor, Carlos Álvarez, Víctor García, Pablo Martínez e Iván Romero.