El Ciutat de València, posible escenario para la repesca del Mundial
La Federación de Ucrania ha visitado el estadio del Levante con la idea de convertirlo en sede del playoff clasificatorio para el Mundial de 2026, correspondiente al mes de marzo
Sin embargo, el club está a la espera de recibir respuesta definitiva desde el país de Europa del Este, muy satisfecho con las instalaciones del coliseo de Orriols
El Ciutat de València, pendiente de ejecutar las obras de la fase 2 de la reforma de su estadio, aspira a ser el lugar donde el Levante genere ingresos más allá de lo que se practica sobre el terreno de juego. Aderezar sus instalaciones con tal de aumentar su beneficio económico es uno de los puntos sobre los que se sostiene el ‘Plan Danvila’, aunque el atractivo del coliseo de Orriols, con capacidad para 26.354 espectadores, provoca que otras instituciones se fijen en sus características para albergar eventos y diferentes acontecimientos.
Después de acoger la eliminatoria de Copa del Rey entre el Torrent y el Betis, el Ciutat de València puede convertirse, gracias a su infraestructura de primer nivel, en un escenario que centre todos los focos a nivel internacional. Según el periodista Leonardo Bertozzi, la Federación de Ucrania valora el campo del Levante para disputar la repesca del Mundial de 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. A pesar de ser un país que sigue envuelto en un conflicto bélico que ha afectado considerablemente a su deporte, con el fútbol como práctica residual y con sus jugadores emigrando a otras ligas para no contar sus trayectorias, Ucrania opta a ser una de las selecciones que esté en la próxima Copa del Mundo y hará todo lo posible para conseguirlo.
'Conflicto' de intereses
El país de Europa del Este está obligado a buscar alternativas a Polonia, su sede desde que estalló la guerra en 2022, ya que la repesca, prevista entre el 26 y el 31 de marzo, puede cruzar a ambos territorios. Ucrania juega la semifinal ante Suecia y, de pasar al último escollo, deberá enfrentarse a Albania o Polonia. Final que, en caso de producirse, el Ciutat de València entra en la ecuación de las opciones que baraja la Federación de Ucrania. Sin embargo, el club, tal y como pudo consultar Superdeporte, está a la espera de recibir respuesta después de haber mandado el presupuesto correspondiente al alquiler del campo.
