Las declaraciones de Dela tras el empate: ‘Un punto para estar orgullosos y seguir peleando’”

El Levante UD logró rescatar un empate agónico ante la Real Sociedad (1-1) en el Ciutat de València, un resultado que, aunque insuficiente para alejarse del descenso, refuerza la moral del equipo en un momento crítico de la temporada. Tras el encuentro, Dela destacó la entrega y el compromiso de sus compañeros, valorando el punto como un logro tras cinco derrotas consecutivas.

“Lo importante es estar en la pelea y no desengancharnos. A todos nos gustaría estar fuera del descenso, pero somos conscientes de que va a ser un año difícil y duro”, señaló Dela, subrayando que, pese a los resultados adversos, el equipo mantiene la unidad y la lucha.

Los jugadores ven el futuro con algo más de optimismo tras el tanto en el 93 de Dela / Francisco Calabuig

La importancia del empate ante la Real Sociedad

El Levante dominó gran parte del partido en términos de posesión y territorialidad, aunque sin eficacia en los últimos metros. El gol visitante de Take Kubo puso a prueba la resistencia del equipo local, que respondió con insistencia, logrando finalmente un penalti sobre Carlos Álvarez transformado por Dela.

“Después de otro mazazo, hemos salido en el descanso con ganas de ir a por la victoria y, aunque el empate ha llegado tarde, hemos vuelto a tener otra ocasión para llevarnos el partido”, destacó el jugador. Este punto, aunque insuficiente para cambiar la clasificación, sirve para cortar la racha negativa y generar confianza de cara a los próximos compromisos.

Dela asume responsabilidad y liderazgo

En sus declaraciones, Dela también se refirió a la ejecución del penalti y la importancia de asumir responsabilidades en momentos clave: “Yo creo que no hay un lanzador oficial. Sí se ha hablado, pero yo no he estado delante. Lo que está claro es que me gusta asumir esa responsabilidad y ojalá siga la racha que llevo hasta ahora”. El defensor recalca que la unidad y el compromiso del Levante deben ser la base para aspirar a la permanencia en Primera División, a pesar de las dificultades y la incertidumbre que rodea al club.

Dela celebra el ansiado gol del empate / LaLiga

Mirando al futuro con esperanza

El empate frente a la Real Sociedad se convierte en un punto de inflexión para el Levante, que necesita consolidar su rendimiento y encontrar soluciones tanto dentro como fuera del campo. La temporada sigue siendo exigente, pero el Ciutat de València y los jugadores confían en que la entrega mostrada hoy pueda traducirse en resultados positivos en las próximas jornadas.

“El punto conseguido no ha sido totalmente satisfactorio, pero por la manera en que se ha conseguido es para estar orgullosos, para confiar y para creer”, concluyó Dela, dejando claro que la lucha por la permanencia continúa y que la esperanza sigue viva en el Levante UD.