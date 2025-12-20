Luís Castro, nuevo entrenador del Levante UD

El Levante UD ya ha hecho oficial la contratación de Luís Castro como nuevo entrenador del equipo 'granota', tal y como ha avanzado 'Sin Tregua'. Luís Castro, portugués de 45 años, llega procedente del fútbol francés, donde la pasada temporada peleó por el ascenso a la Ligue1 con el modesto USL Dunkerque. En la actual campaña estaba al frente del FC Nantes, del que fue destituido el pasado 11 de diciembre. Los 'canarios' son decimoséptimos en el campeonato galo, con 11 puntos, también en zona de descenso.

Además, en el país vecino alcanzó, el paso curso, las semifinales de la Copa, torneo en el que se quedó a punto de meterse en la final tras caer a manos del gran PSG de Luis Enrique. Esta buena trayectoria le valió su fichaje en el mes de junio por el Nantes, club de la máxima categoría del fútbol francés. Sin embargo, los resultados no le han acompañado, su balance allí ha sido de dos victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Luís Castro ha alcanzado ahora un acuerdo con el Levante por una temporada y media, hasta el mes de junio de 2027. Antes de dirigir al Dunkerque, destacó con su trayectoria en la cantera del Benfica portugués.

Este es el comunicado íntegro que ha lanzado la entidad levantinista:

"El Levante UD ha alcanzado un acuerdo con Luis Castro para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo. El técnico portugués firma hasta junio de 2027 y llega procedente del FC Nantes, tras dirigir anteriormente al USL Dunkerque y desarrollar parte de su trayectoria en la cantera del Benfica.

Luis Castro (Portugal, 45 años), formado en la cantera del Benfica, se ha consolidado como un técnico metódico y especialista en la mejora individual. Su etapa en Lisboa culminó con la conquista de la UEFA Youth League y con la proyección de talentos como João Neves, Gonçalo Ramos o António Silva.

En 2023 asumió el reto de dirigir al USL Dunkerque liderando uno de los proyectos con menor presupuesto de la segunda división francesa. La pasada campaña el entrenador portugués firmó una temporada histórica con el club: peleó por el ascenso en el playoff y alcanzó las semifinales de la Coupe de France tras eliminar a rivales como Lille y Brest. Además, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el PSG en un partido en el que su equipo llegó a adelantarse 2-0 antes del descanso. Su trabajo no pasó desapercibido en Francia y, tras alcanzar un acuerdo entre clubes, Castro fue anunciado como nuevo entrenador del FC Nantes en junio de 2025, dando el salto a la Ligue 1.

Luis Castro es un entrenador analítico, con una identidad de juego reconocible y una apuesta decidida por un estilo de fútbol ofensivo. Su trabajo destaca por el desarrollo individual de los jugadores y por su capacidad para potenciar el talento joven. El Levante UD refuerza así un proyecto sustentado en la metodología con el objetivo de elevar su nivel competitivo y consolidar una identidad reconocible.

El club le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa al frente del banquillo granota".

Despedida de Del Moral e Iborra

Antes, el club quiso agradecer el trabajo de Álvaro del Moral y Vicente Iborra en el banquillo tras la destitución de hace unas semanas de Julián Calero, Así lo manifestó en su página web:

"El Levante UD quiere expresar públicamente su agradecimiento a Álvaro del Moral y Vicente Iborra por el compromiso, la profesionalidad y la responsabilidad con la que se han puesto al frente del primer equipo masculino desde el pasado 1 de diciembre.

Ambos asumieron este reto en un momento exigente para la entidad, dando un paso al frente y poniendo al servicio del club su conocimiento, su experiencia y su profundo sentimiento granota. Su liderazgo y su dedicación han sido un ejemplo de implicación y de responsabilidad, siempre desde el trabajo diario, la cercanía con la plantilla y el respeto a los valores del Levante UD.

Vicente Iborra continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo, mientras que Álvaro del Moral regresará al Atlético Levante UD, donde estaba desarrollando un excelente trabajo y al que volverá para dar continuidad al proyecto deportivo.

El Levante UD agradece sinceramente a Vicente Iborra y a Álvaro del Moral su entrega, su lealtad al club y su disposición constante para ayudar cuando más se les ha necesitado".