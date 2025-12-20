Rueda de prensa | Álvaro del Moral: "Esto es más que un punto"

El Levante UD y la Real Sociedad firmaron un empate 1-1 en el Ciutat de València en un encuentro marcado por la igualdad, la tensión y un desenlace cargado de emoción. El conjunto visitante logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Kubo, que aprovechó una acción bien elaborada para poner por delante a los txuri-urdin y darles ventaja durante gran parte del partido. A partir de ahí, la Real trató de controlar el ritmo del juego, mientras que el Levante se vio obligado a asumir riesgos y a buscar con insistencia el empate, empujado por su afición y sin perder la fe pese al paso de los minutos. Cuando el choque parecía sentenciado, en el minuto 94, una acción dentro del área terminó con penalti de Mariezkurrena sobre Carlos Álvarez, una jugada decisiva que permitió a los granotas igualar el marcador desde los once metros y rescatar un punto en el último suspiro.

Defensa El equipo sin balón ha competido bien y a balón parado con seguridad. Son peligrosos y el equipo ha estado muy implicado. Siento que el equipo ha competido a la altura del partido.

Factor mental Hemos sido capaces. Nos demuestra que podemos competir. Es inevitable que la gente dude, que el esfuerzo no tenga recompensa. Esto es exigente, nadie dijo que fuera sencillo. Desde ahí hay que ser conscientes de la importancia. La gente ha remado. El ejercicio mental está y estamos para ayudarlos.

Sensación del entrenador ante el esfuerzo del equipo Cierto es que hemos tenido gente que ha estado fuera por molestias o lesiones. Después el rival juega y encuentra sus momentos para atacarte. A nivel de implicación te exigen mucho. Se junta mucho lo emocional. Hay que recuperarnos.

Mensaje a la afición De agradecimiento a todos y cada uno de los que han ido a ver al equipo. Que están cerca del equipo y que han remado hasta el final. Tienen mucha importancia a nivel emocional para el jugador. Los sentimos siempre. Que confíen, queda mucho. Creemos que este puede ser un punto de inflexión.

Ryan, Matías y Dela Ha sido una pena, el gol viene de una pérdida nuestra y nos pilla muy abiertos. Ryan suma mucho al equipo. Teníamos vivir momentos de estar juntos, de estar concentrados, con un juego interior bueno. Requiere mucha comunicación. Hemos visto laterales valientes, con Dela y Matías haciendo un esfuerzo brutal. No nos ha condicionado a nivel emocional. Hay que ser un bloque difícil de superar.

Parte de bajas Son todos molestias musculares. Han acabado muchos con rampas, el esfuerzo ha sido grande. El momento que vivimos te lleva a tener tensión. Lo que viene, viene fuerte.

¿Punto de inflexión? No es el punto, es cómo lo hemos conseguido. Queda mucho y aquí nadie va a bajar los brazos. Esto es lo que pedíamos. Necesitábamos ver esto. Tenemos capacidad para hacer sufrir al rival. Estamos en una liga donde los equipos son muy fuertes, donde los errores se penalizan, pero el nivel de esfuerzo de todos ha sido increíble. Es para estar orgulloso.