Rueda de prensa | Álvaro del Moral: "Esto es más que un punto"

El técnico granota analiza el empate en el Ciutat de València, valora el rendimiento del equipo y comparte sus primeras impresiones tras el partido

Álvaro del Moral en rueda de prensa

Álvaro del Moral en rueda de prensa / Levante UD

Álvaro García-Granero

El Levante UD y la Real Sociedad firmaron un empate 1-1 en el Ciutat de València en un encuentro marcado por la igualdad, la tensión y un desenlace cargado de emoción. El conjunto visitante logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Kubo, que aprovechó una acción bien elaborada para poner por delante a los txuri-urdin y darles ventaja durante gran parte del partido. A partir de ahí, la Real trató de controlar el ritmo del juego, mientras que el Levante se vio obligado a asumir riesgos y a buscar con insistencia el empate, empujado por su afición y sin perder la fe pese al paso de los minutos. Cuando el choque parecía sentenciado, en el minuto 94, una acción dentro del área terminó con penalti de Mariezkurrena sobre Carlos Álvarez, una jugada decisiva que permitió a los granotas igualar el marcador desde los once metros y rescatar un punto en el último suspiro.

