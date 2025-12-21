El reto a contracorriente de Luís Castro para lograr la salvación del Levante

El Levante vive una etapa crítica en la presente temporada de Primera División. Tras el encuentro frente al Athletic Club, el conjunto granota acumulaba únicamente nueve puntos y ocupaba la decimonovena posición de la clasificación, empatado con el Oviedo, colista del campeonato. Un escenario alarmante que llevó al club a tomar una decisión drástica: el cese de Julián Calero como entrenador del primer equipo, pese a que el técnico madrileño mantenía la confianza en que era capaz de revertir la situación y sacar al equipo adelante.

Calero, en la rueda de prensa de su despedida. / Fernando Bustamante

La derrota ante los leones actuó como detonante definitivo para una destitución que se produjo de manera inmediata. Calero se marchó convencido de que el Levante aún tenía margen de reacción, pero los números pesaron más que las sensaciones. El equipo (19º) se encontraba a tres puntos del Girona, decimoctavo con 12; a la misma distancia de Osasuna, que marcaba la zona de salvación; a cuatro del Mallorca y a cinco del Valencia, rival directo y vencedor del último derbi valenciano.

Una transición en el banquillo sin el efecto esperado

Tras la salida de Calero, el club optó por una solución continuista y provisional. Álvaro del Moral y Vicente Iborra asumieron de forma interina el mando del equipo, con el objetivo de ganar tiempo mientras se decidía el nuevo rumbo del proyecto deportivo. Sin embargo, la reacción no llegó sobre el césped.

Álvaro del Moral en rueda de prensa / Levante UD

El Levante disputó cuatro encuentros bajo su dirección (dos de Copa del Rey y dos de Liga) con un balance claramente insuficiente. La única victoria fue el 0-1 ante el Cieza en Copa del Rey. A ese triunfo se sumaron la derrota por 2-0 en Pamplona frente a Osasuna, la eliminación copera tras caer 1-0 ante la Cultural Leonesa y el empate agónico frente a la Real Sociedad, salvado in extremis gracias a un gol de Dela.

El resultado ha sido demoledor: un punto de seis posibles en Liga y la eliminación de la Copa. El Levante ha pasado a ocupar el último puesto de la tabla con 10 puntos, uno menos que el Oviedo, cinco menos que el Girona y seis menos que el Valencia, que marca actualmente la permanencia. Además, rivales directos de la etapa de Calero como Mallorca y Osasuna han ampliado la brecha hasta los ocho puntos.

Luis Castro, una apuesta para cambiar el rumbo

Tras el empate frente a la Real Sociedad, el club granota hizo oficial la llegada de Luís Castro como nuevo entrenador. El técnico portugués, con una dilatada experiencia en el fútbol francés, asume ahora el reto de enderezar el rumbo de un equipo que necesita urgentemente resultados y estabilidad. Además del desafío deportivo, Castro tendrá la misión de volver a enganchar a la afición del Ciutat de València, seriamente tocada por la mala dinámica del equipo y por una temporada marcada por la frustración y la falta de ilusión.

El nuevo entrenador no solo deberá corregir aspectos tácticos y mejorar el rendimiento colectivo, sino también reconstruir el vínculo entre el equipo y su entorno. Recuperar la comunión con la grada se antoja clave para que el Levante pueda sumar puntos en casa y convertir el Ciutat en un factor diferencial en la lucha por la permanencia.

El parón, una oportunidad clave para la reconstrucción

El parón por las fiestas se presenta como un punto de partida fundamental para el nuevo proyecto. Luís Castro contará con un breve pero valioso margen de trabajo para implantar su metodología, ajustar conceptos y recuperar la mejor versión de futbolistas llamados a ser determinantes en la lucha por la permanencia.

Etta Eyong e Iván Romero, una dupla imparable celebrando su gol ante el Girona / LaLiga

El Levante necesita iniciar una dinámica positiva cuanto antes para no descolgarse definitivamente de sus rivales directos. Cada jornada sin victoria reduce el margen de maniobra y aumenta la presión sobre el nuevo cuerpo técnico.

La permanencia como único objetivo

Con buena parte del campeonato aún por disputarse, la salvación sigue siendo posible, aunque el contexto es cada vez más exigente. Luís Castro aterriza en Orriols con el equipo colista, tocado en lo anímico y con la obligación de reaccionar de inmediato.

El reto a contracorriente ya está en marcha. El Levante deposita sus esperanzas en Luís Castro para iniciar una remontada que hoy parece complicada, pero que aún no está fuera de alcance.