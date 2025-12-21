Otra baja importante para el Sevilla - Levante

El Levante UD se marcha al parón navideño en puestos de descenso y con nuevo entrenador. Toca recilar en Navidad y volver con el ánimo renovado par disputar el primer partido del año ante el Sevilla FC. Eso sí, no podrán estar todos los jugadores. El lateral izquierdo del Levante Manu Sánchez se perderá el choque por acumulación de cartulinas amarillas. Su baja se une a la de Etta Eyong, en la Copa África con Camerún y Brugui, lesionado de larga duración.

Manu Sánchez fue amonestado en el tramo final del choque ante la Real Sociedad (1-1) y vio la quinta amarilla del curso. El defensor, cedido por el Celta de Vigo esta temporada en el Levante, es el primer jugador de la plantilla que cumple sanción por un ciclo de amarillas.

Con cuatro cartulinas y, por lo tanto, al borde de la suspensión está el hondureño Kervin Arriaga, que es uno de los jugadores fundamentales en el esquema del Levante.

Budimir y Arriaga pugnan por el balón / LaLiga

Bajas en el Sevilla

Por parte del Sevilla, son baja segura Adams y Ejuke, que están en la Copa África. Por otro lado, Azpilicueta, Nianzou y Vargas también podrían ausentarse por lesión, aunque todavía es pronto para confirmarlo y Almeyda, que estará ausente por sanción, confía en recuperar por lo menos al defensa navarro.