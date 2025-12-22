"A Luís Castro no lo hemos descubierto hoy, había un seguimiento previo con el que ya contábamos"

El nombramiento de Luís Castro como nuevo entrenador del Levante UD pone el punto y final a tres semanas de tensión ante la ausencia de resultados sobre el césped y falta de soluciones para el banquillo tras la salida de Julián Calero. El técnico portugués aterriza en Orriols con el objetivo de relanzar al equipo hacia la permanencia en Primera División y de potenciar todo el talento que hay en la plantilla, aunque sin descuidar todo el potencial que reside en la base de Buñol. La salvación está a seis puntos de distancia, pero el ex del Nantes asume el desafío consciente de que detrás del Levante actual hay brotes verdes sobre los que construir.

Álvaro del Moral y Vicente Iborra vuelven a sus respectivos puestos después de revivir a un equipo que perdió su alma competitiva en los últimos partidos. Aún con aspectos a mejorar, pero un aroma diferente y, sobre todo, con hambre de huir de los puestos calientes de la clasificación. El presidente del Levante, Pablo Sánchez, valoró la situación del banquillo en los canales oficiales del club, pero sin olvidarse de un tándem que apunta alto tras una primera toma de contacto con el fútbol de élite. “A Álvaro del Moral y Vicente Iborra hay que darles las gracias. Palabras de agradecimiento porque, desde el primer momento, mostraron su predisposición a ayudarnos. Sin preguntar ni cómo, ni cuándo ni por qué. Y, la realidad, es que nos han ayudado. El equipo, contra la Real, ha mostrado otra cara distinta. Vamos a empezar el 2026 mejor que acabamos el 2025. Muchísimas gracias a ambos”, argumentó el dirigente levantinista.

Análisis de Luís Castro

A su vez, Pablo Sánchez no desaprovechó la ocasión para analizar al nuevo inquilino en la banqueta del Levante, a quien considera un entrenador muy preparado para asumir las riendas del equipo tras su paso por Grecia, Portugal y Francia. Además, la decisión contó con el respaldo unánime de la cúpula granota, ya que, a pesar de ser destituido del Nantes hace dos semanas, hubo un seguimiento previo sobre el que respaldar la contratación de Luís Castro. “Luís Castro es un entrenador joven, pero muy preparado. Con una amplia experiencia, sobre todo, en trabajar con la cantera. Es algo que nos llama la atención. Desde el club estamos apostando por la cantera, lo llevamos haciendo durante los últimos años, pero nuestra idea es hacerlo más en un futuro. Las referencias que tenemos de él son muy buenas. No es un entrenador que hayamos descubierto hoy, había un seguimiento previo con el que ya contábamos, pero las circunstancias han hecho que no haya llegado al club antes”.