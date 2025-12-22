Así reparte LaLiga los derechos televisivos en Primera y Segunda División de la temporada 24/25

Los clubes de Primera y Segunda División, entre ellos Valencia, Villarreal, Levante, Castellón y Elche, ya conocen las cantidades que ingresarán por derechos televisivos tras la temporada 24/25. El mismo se divide basándose en un modelo mixto gestionado por la propia competición, donde existen criterios de igualdad, rendimiento deportivo e impacto sociales. Sin embargo, mientras el cincuenta por cien se reparte en igualdad de condiciones, un 25 se asigna, de más reciente a menos, según los resultados de las últimas cinco temporadas. Y, el porcentaje restante, basándose en todo lo que a implantación sociales se refiere, atendiendo datos como audiencias, asistencia y abonos.

De esta manera, las estadísticas reflejan ingresos superiores a 50 millones para Valencia y Villarreal, a pesar de que la diferencia clasificatoria entre ambas entidades. El club amarillo quedó quinto, con una clasificación para la Champions League bajo el brazo tras conseguir 70 unidades, y el conjunto valencianista duodécimo con 46 puntos. A pesar de ello, en La Cerámica ingresaron 59,36 millones de euros, restando 5’05 por obligaciones, y en Mestalla, sin contar 4,58 también por obligaciones, sus arcas se vieron beneficiadas con 53,94 ‘kilos’.

Forés celebra el 1-3 en el último Elche-Levante en Segunda. / Matías Segarra

Reparto en Segunda

Mientras, la Segunda División celebró dos ascensos teñidos de valencianía. Levante, en calidad de campeón, y el Elche, por la vía directa, subieron a la máxima categoría del fútbol español después de dos temporadas emocionantes. Tocar el cielo futbolístico a nivel nacional, no obstante, no genera grandes beneficios. Las cantidades a percibir para Levante y Elche, tras los protocolarios ajustes del Plan Impulso–CVC, son 6,23 millones para los levantinistas y para los ilicitanos 6,05, restando 0,56 y 0,55 por obligaciones. El Castellón, por su parte, recibe 5,31 ‘kilos’ menos 0,48 en su primer año después de ascender a Segunda División, aunque con la ambición de aumentar sus ingresos visto lo visto esta temporada: ocupan la quinta posición, a tres puntos del ascenso directo. En Castalia no se quieren poner techo con tal de que, indirectamente, se vean más beneficiados en el reparto televisivo.