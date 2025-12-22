Así reparte LaLiga los derechos televisivos en Primera y Segunda División de la temporada 24/25
Valencia, Villarreal, Levante, Castellón y Elche ya conocen la cantidad a ingresar por parte de los canales que adquieren sus derechos tras la pasada campaña
Los clubes de Primera y Segunda División, entre ellos Valencia, Villarreal, Levante, Castellón y Elche, ya conocen las cantidades que ingresarán por derechos televisivos tras la temporada 24/25. El mismo se divide basándose en un modelo mixto gestionado por la propia competición, donde existen criterios de igualdad, rendimiento deportivo e impacto sociales. Sin embargo, mientras el cincuenta por cien se reparte en igualdad de condiciones, un 25 se asigna, de más reciente a menos, según los resultados de las últimas cinco temporadas. Y, el porcentaje restante, basándose en todo lo que a implantación sociales se refiere, atendiendo datos como audiencias, asistencia y abonos.
De esta manera, las estadísticas reflejan ingresos superiores a 50 millones para Valencia y Villarreal, a pesar de que la diferencia clasificatoria entre ambas entidades. El club amarillo quedó quinto, con una clasificación para la Champions League bajo el brazo tras conseguir 70 unidades, y el conjunto valencianista duodécimo con 46 puntos. A pesar de ello, en La Cerámica ingresaron 59,36 millones de euros, restando 5’05 por obligaciones, y en Mestalla, sin contar 4,58 también por obligaciones, sus arcas se vieron beneficiadas con 53,94 ‘kilos’.
Reparto en Segunda
Mientras, la Segunda División celebró dos ascensos teñidos de valencianía. Levante, en calidad de campeón, y el Elche, por la vía directa, subieron a la máxima categoría del fútbol español después de dos temporadas emocionantes. Tocar el cielo futbolístico a nivel nacional, no obstante, no genera grandes beneficios. Las cantidades a percibir para Levante y Elche, tras los protocolarios ajustes del Plan Impulso–CVC, son 6,23 millones para los levantinistas y para los ilicitanos 6,05, restando 0,56 y 0,55 por obligaciones. El Castellón, por su parte, recibe 5,31 ‘kilos’ menos 0,48 en su primer año después de ascender a Segunda División, aunque con la ambición de aumentar sus ingresos visto lo visto esta temporada: ocupan la quinta posición, a tres puntos del ascenso directo. En Castalia no se quieren poner techo con tal de que, indirectamente, se vean más beneficiados en el reparto televisivo.
