Prohibido relajarse en Orriols

El Levante se comerá los turrones de Navidad en un escenario de absoluta urgencia y sintiendo que su escalada hacia la permanencia será costosa y casi a contracorriente. Seis puntos de distancia con la salvación, a pesar de que aún queda más de una vuelta de competición, obligan a hacer una liga restante con números muy superiores a los actuales después de que un empate, obtenido a última hora, cortase una sangría de cinco derrotas consecutivas en el campeonato doméstico. El dramático escenario que se respira en Orriols condena a su alrededor a celebrar un punto ante la Real Sociedad con tintes de alivio, pero no esquiva la delicada situación y una puesta en escena alarmante que debe de cambiar radicalmente.

Ningún huesped del Ciutat de València pide por Navidad otro deseo que no sea salvar la categoría, pero, a nivel estructural, todos deben dar un paso hacia adelante. El tiempo corre y el riesgo de bajar a Segunda División, con las graves consecuencias que arrastraría en un club endeudado y al que ni un ascenso a Primera le ha servido para calmar su crisis financiera, aprieta cada vez más. Por suerte, el Levante, de una vez por todas, tiene nuevo entrenador en su banquillo de la mano de Luís Castro, perfil desconocido y por descubrir en territorio nacional tras dejar señas de su identidad en Portugal y Francia. Pese a ello, muchísima faena tiene el portugués por delante. Y más, viendo cómo, mientras el club buscó entrenador durante tres semanas tras el ‘no’ de Luis García, los rivales directos por la salvación no dan su brazo a torcer.

Un peldaño por encima a nivel clasificatorio, y con una unidad más en su casillero, está un Oviedo con signos preocupantes, pero que tomó la decisión de prescindir de Luis Carrión para incorporar a su banquillo a Guillermo Almada, siendo su tercer entrenador de la temporada. No obstante, el club está dispuesto a agitar el mercado con tal de lograr la salvación: están a punto de cerrar el fichaje de Nicolás Fonseca, centrocampista que llegará al Tartiere como cedido procedente del Club León, tal y como adelantó La Nueva España, y pretende incorporar a sus filas, mínimo, a seis jugadores. A su vez, el Girona, de la mano del City Group, sumará, si la postura del jugador no lo impide, a sus filas a un talentazo de la talla de Claudio Echeverri, mientras su victoria en el Reale Arena le sirvió para situar territorio de salvación a solo un punto de la permanencia.

Pelotón y equipos que respiran

Valencia, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Alavés se mantienen en el ‘ajo’, aunque Mallorca y Osasuna empiezan a despertar. Sin ir más lejos, los ‘rojillos’ saliendo de su crisis de resultados tras ganarle a los granotas en El Sadar. Cayeron en el Camp Nou dando la cara, pero vencieron contra el Alavés, al menos en Navidad, despreocuparse de las plazas más temidas de la tabla. El Mallorca, a su vez, escapó de su mala dinámica consiguiendo tres empates y una victoria, para añadir 6 puntos a su casillero que le valen unas semanas de festividad tranquilas. El Levante, si quiere mirar de frente a la permanencia, deberá compaginar ambos aspectos: encadenar rachas positivas de resultados e ir al mercado para darle a Luís Castro las herramientas necesarias para que el equipo reaccione. Dejó pasar tres semanas entre la destitución de Calero y el nombramiento del portugués. Ahora, todo lo que no sea acertar de pleno supondrá una condena en forma de descenso.