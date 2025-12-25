Etta Eyong se reecuentra con el gol en la Copa África

Etta Eyong ha empezado con buen pie la Copa África, y buena falta le hacía después de unas últimas semanas en el Levante UD que han sido complicadas tanto a nivel individual como, sobre todo, a nivel colectivo. El delantero camerunés fue titular este miércoles en el partido de su selección ante Gabón y anotó el gol que le dio los tres primeros puntos a Camerún en la fase de grupos.

La victoria gracias al tanto del atacante granota fue el mejor inicio de andadura posible para Camerún en la Copa África, una competición de que ha ganado en cinco ocasiones. Tras la primera jornada, el conjunto de David Pagou se sitúa en la primera plaza del Grupo D junto a Costa de Marfil, que previamente se deshizo de Mozambique por idéntico marcador.

El único tanto del partido llegó en los primeros 10 minutos de juego cuando el futbolista del Manchester United, Mbeumo, sirvió un buen balón al espacio a Etta para que el delantero granota superara al guardameta de Gabón. El tanto necesitó la validez del VAR pero terminó subiendo al marcador.

Etta Eyong celebra el gol / EFE

La estrechez del marcador mantuvo vivo a Gabón, que tiró del veterano jugador del Marsella Pierre Emerick Aubameyang desde la media hora. Empezó en el banquillo pero pronto, con el marcador ya en contra, sustituyó a Teddy Averlant.

Pudo sentenciar Camerún, pero no tuvo acierto y al final sufrió más de lo esperado. Gabón, que se ha perdido siete de las últimas ediciones del torneo, se creció y rondó el empate. Camerún resistió y se llevó el triunfo, el primero en la competición que le acerca a la siguiente fase.

Etta puede coger moral

En clave Levante UD, lo mejor que le puede pasar al conjunto granota es que Etta Eyong recupere la confianza goleadora durante el tiempo que dure la Copa África para Camerún. El delantero de 22 años, que arrancó su andadura granota con cinco goles y una asistencia en sus primeros siete partidos, se ha quedado a cero en los últimos cinco compromisos ligueros, y el Levante lo ha acusado hasta el punto de que se ha quedado prácticamente sin capacidad goleadora.

Etta es un jugador diferencial y el Levante sabe bien que va a necesitar de su mejor versión si quiere tener opciones de firmar la permanencia. Dentro de la mala noticia que supone perderlo durante las semanas que dure la Copa África, el club granota espera que el futbolista se reencuentre con el gol para que regrese al Ciutat de València de la mejor forma posible. De momento, su inicio de Copa África ha sido inmejorable.

Etta Eyong suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos con el Levante UD / LEVANTE UD

Año nuevo, vida nueva

Para el Levante, aquello de 'año nuevo, vida nueva' cobra más importancia que nunca en este inicio de 2026. El equipo granota ha cerrado 2025 de la peor forma posible, con cinco derrotas y un empate en los últimos seis partidos, números que le han arrastrado hasta el farolillo rojo de la clasificación a seis puntos de la salvación (con un partido menos).

El año nuevo arrancará también con un nuevo entrenador, Luís Castro, que llega a Orriols con la principal tarea de reenganchar al Levante a LaLiga. El nuevo técnico tiene mucho trabajo por delante, pero sabe que una gran versión de Etta Eyong será clave para lograr el objetivo.