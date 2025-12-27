Luís Castro aterriza en València para ponerse a los mandos del Levante UD

Luís Castro ya está en València para emprender su nueva aventura en los banquilos de la mano del Levante UD. El entrenador portugués, dispuesto a coger al equipo a partir del lunes con el objetivo de conseguir la permanencia, aterrizó alrededor de las 15:00 en el aeropuerto de Manises feliz y muy entusiasmado con su nuevo reto.

Luís Castro, recibido en Manises por el secretario técnico, Héctor Rodas, afronta su primera experiencia en el fútbol español después de tocar cantera en Portugal, su país natal, y saborear el profesionalismo en Francia. El nacido en Moreira de Conegos tendrá su primer entrenamiento el lunes 29 con vistas al partido del domingo contra el Sevilla. Sin embargo, en el Ramón Sánchez Pizjuán iniciará su escalada hacia la salvación, a seis puntos de distancia, aunque con un encuentro menos.

A sus 45 años, Luís Castro llega procedente del fútbol francés, donde la pasada temporada peleó por el ascenso a la Ligue1 con el modesto USL Dunkerque. En la actual campaña estaba al frente del FC Nantes, del que fue destituido el pasado 11 de diciembre. Los 'canarios' son decimoséptimos en el campeonato galo, con 11 puntos, también en zona de descenso.