Luís Castro: "Es difícil, pero todos juntos lo podemos hacer"

El nuevo entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha aterrizado pasadas las tres de la tarde en Manises para tomar las riendas del equipo en busca de la salvación. En el aeropuerto valenciano, el técnico luso ha sido recibido por el secretario técnico, Héctor Rodas, y ha atendido durante unos minutos a la prensa de la ciudad por primera vez.

Luís Castro, que estuvo en el Nantes en la primera parte de la temporada, asegura llegar al Levante "con muchas ganas y convicción" de que junto con el equipo "pueden hacerse buenas cosas". Estas son las declaraciones íntegras en Manises del entrenador firmado por el LUD hasta 2027:

Estado de ánimo con el que coge al equipo

"Estoy aquí con muchas ganas, con la convicción de que podemos hacer buenas cosas"

¿Ha pedido fichajes al Levante UD?

"No ha sido una de las condiciones, vine por que pienso que es un club histórico, con una identidad fuerte, aunque está claro que para el Levante y el resto de clubes del mundo, si hay buenas condiciones para fichar, lo vamos a hacer. La condición es que el club siga con una identidad muy fuerte"

Valoración de la plantilla actual

"Es una buena plantilla, podemos hacer más con fichajes, también, pero tenemos buenos jugadores. El equipo ha peleado por los resultados, no ha jugado partidos muy malos. Con un poco más, pienso que podemos cambiar los resultados"

¿Ya ha hablado con los futbolistas o capitanes?

"He hablado con las personas del club, con los jugadores prefiero hablar personalmente de las cosas que pienso y lo que se podría cambiar"

Mensaje para el levantinismo

"Todos juntos lo podemos hacer; es difícil, pero todos juntos lo podemos hacer"

Luís Castro no llega solo a València para dirigir al Levante / Eduardo Ripoll

Cuerpo técnico con el que contará

"(Vicente) Iborra va a continuar con nosotros, es muy importante porque conoce la Liga y el club. El entrenador de porteros, de análisis, muchos, se van a quedar con nosotros. Conmigo van a venir tres entrenadores. Tienen experiencia de buenas ligas, uno de ellos ha estado en el Shakhtar, ha estado en Liga de Campeone; otro en el Vitória, ha estado en Conference League; y otro que se fue conmigo al Nantes, que ha estado 11 años en el Benfica y ha trabajado con muchos jóvenes en el top mundial, como João Félix, Rúben Dias… aquí también queremos aprovechar la cantera"

Deseos para su etapa en el Levante

"Espero, en mi etapa, ayudar al club. No voy a cambiar el club, es muy grande, seré uno más, pero puedo ayudar a hacer buenas cosas"